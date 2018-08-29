АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН). Работы проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения на линейной части МН Бавлы — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань, Кротовка — Куйбышев, Бобровка — Кротовка.

С целью повышения надежности эксплуатации МН Бугуруслан — Сызрань с 20 км по 25,13 км и с 55,6 км по 55,7 км подключены построенные участки трубопровода. Кроме того, на линейной части МН выполнен ремонт задвижки, на технологическом трубопроводе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" подключены временные камеры средств очистки и диагностики.

Во время остановки МН Бугуруслан — Сызрань вырезаны четыре дефекта на участке Кротовка — Покровка, на участке Покровка — Сызранский НПЗ вырезаны два дефекта, проведен ремонт задвижки, ликвидированы четыре ненормативных вантуза.

На линейной части МН Кротовка — Куйбышев заменены пять задвижек, вырезан один дефектный участок, а также выполнен ремонт задвижки.

В ходе 8-часовой плановой остановки участка "Кротовка — Новокуйбышевский НПЗ" МН Бавлы — Куйбышев были проведены работы по проверке шести задвижек на герметичность и тринадцати — на полное открытие и закрытие. Кроме того, проверена работа алгоритмов защит и блокировок оборудования ЛПДС "Кротовка", работоспособность систем автоматики, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение станции при отключении одного из источников электроснабжения, проведена ревизия пробозаборного устройства системы измерения количества нефти (СИКН).

Комплекс работ выполнялся силами линейно-эксплуатационных бригад центральных ремонтных служб Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений.

Перекачка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановые сроки.