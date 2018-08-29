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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН). Работы проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения на линейной части МН Бавлы — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань, Кротовка — Куйбышев, Бобровка — Кротовка.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

С целью повышения надежности эксплуатации МН Бугуруслан — Сызрань с 20 км по 25,13 км и с 55,6 км по 55,7 км подключены построенные участки трубопровода. Кроме того, на линейной части МН выполнен ремонт задвижки, на технологическом трубопроводе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" подключены временные камеры средств очистки и диагностики.

Во время остановки МН Бугуруслан — Сызрань вырезаны четыре дефекта на участке Кротовка — Покровка, на участке Покровка — Сызранский НПЗ вырезаны два дефекта, проведен ремонт задвижки, ликвидированы четыре ненормативных вантуза.

На линейной части МН Кротовка — Куйбышев заменены пять задвижек, вырезан один дефектный участок, а также выполнен ремонт задвижки.

В ходе 8-часовой плановой остановки участка "Кротовка — Новокуйбышевский НПЗ" МН Бавлы — Куйбышев были проведены работы по проверке шести задвижек на герметичность и тринадцати — на полное открытие и закрытие. Кроме того, проверена работа алгоритмов защит и блокировок оборудования ЛПДС "Кротовка", работоспособность систем автоматики, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение станции при отключении одного из источников электроснабжения, проведена ревизия пробозаборного устройства системы измерения количества нефти (СИКН).

Комплекс работ выполнялся силами линейно-эксплуатационных бригад центральных ремонтных служб Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений.

Перекачка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановые сроки.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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