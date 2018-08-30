Жанна Чернышева: "Родительскому сообществу важно участвовать в формировании стратегии в сфере образования"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям". Своими впечатлениями от мероприятия поделилась председатель городского родительского собрания Самары Жанна Чернышева.

"Темы, обсуждаемые на сессии, очень важны. А нам, родительскому сообществу, важно участвовать в формировании стратегических планов в сфере образования", - отмечает она.

Общественница говорит о недостаточном взаимодействии между образовательным учреждением и детьми.

"Представители нашего поколения помнят, как школа участвовала в процессе нашего воспитания. Отрадно, что сейчас эта тенденция вновь возрождается, оказывается помощь родителям в воспитании и нахождении с подрастающим поколением более близкого контакта. Это особенно нужно молодым, у которых еще нет опыта родительства", - считает Жанна Чернышева.

На одной из секций она выступила с темой "Родительские университеты" - об обучающих курсах для взрослых, на которых будут подниматься проблемные и актуальные вопросы, проводиться занятия с психологами и другими квалифицированными специалистами.

"На общегородском родительском собрании мы будем обсуждать наиболее актуальные вопросы и связываться со специалистами, готовыми организовать занятия для родителей", - поделилась планами Жанна Чернышева.

В Самарской области прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям" Во вторник, 28 августа, на площадке школы в Южном городе состоялась стратегическая сессия "Лучшее - детям". В пленарном заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Почетными гостями стали заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина, народная артистка России Илзе Лиепа, чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.