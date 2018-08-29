В ТОР "Тольятти" будут производить железобетон и разрабатывать системы мониторинга в строительстве

В среду, 29 августа, подписаны трехсторонние соглашения об осуществлении деятельности на ТОРЭС "Тольятти" между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, администрацией Тольятти и двумя компаниями — ООО "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН", ООО "Система Технико-Аналитического Контроля", сообщает минэкономразвития региона.
Компания "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН" будет осуществлять деятельность по проекту "Создание высокотехнологичного быстроадаптируемого производства сборных железобетонных изделий". Планируемый срок запуска — первый квартал 2019 года.
Цель проекта — создание высокотехнологичного быстроадаптируемого производства сборных железобетонных изделий из самоуплотняющихся бетонных смесей (колонн, балок, лестничных маршей, стеновых панелей). Планируется создать 129 новых рабочих мест. Заявленный компанией объем инвестиций — 535,9 млн рублей.
Компания "Система Технико-Аналитического Контроля" планирует реализовывать проект "Система технико аналитического контроля" с января 2019 года.
Цель проекта — формирование мониторингового центра в составе с инструментальными группами для организации централизованных систем контроля строительства и разработки программного обеспечения с применением современных IT-технологий. Планируется создать 112 новых рабочих мест. Заявленный компанией объем инвестиций — 65,8 млн рублей.
Напомним, на сегодняшний день в федеральный реестр резидентов включена 31 компания ТОР "Тольятти" с общим объемом инвестиций 5,1 млрд руб. и планом создания почти 4 тыс. рабочих мест.
Информация по компаниям, заключившим сегодня соглашения, в соответствии с правилами ведения реестра резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых в моногородах Российской Федерации, будет направлена в Минэкономразвития России для включения инвесторов в федеральный реестр резидентов.
Последние комментарии
А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!
А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?
Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.
А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал
это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу