В ТОР "Тольятти" будут производить железобетон и разрабатывать системы мониторинга в строительстве

В среду, 29 августа, подписаны трехсторонние соглашения об осуществлении деятельности на ТОРЭС "Тольятти" между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, администрацией Тольятти и двумя компаниями — ООО "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН", ООО "Система Технико-Аналитического Контроля", сообщает минэкономразвития региона.

Компания "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН" будет осуществлять деятельность по проекту "Создание высокотехнологичного быстроадаптируемого производства сборных железобетонных изделий". Планируемый срок запуска — первый квартал 2019 года.

Цель проекта — создание высокотехнологичного быстроадаптируемого производства сборных железобетонных изделий из самоуплотняющихся бетонных смесей (колонн, балок, лестничных маршей, стеновых панелей). Планируется создать 129 новых рабочих мест. Заявленный компанией объем инвестиций — 535,9 млн рублей.

Компания "Система Технико-Аналитического Контроля" планирует реализовывать проект "Система технико аналитического контроля" с января 2019 года.

Цель проекта — формирование мониторингового центра в составе с инструментальными группами для организации централизованных систем контроля строительства и разработки программного обеспечения с применением современных IT-технологий. Планируется создать 112 новых рабочих мест. Заявленный компанией объем инвестиций — 65,8 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний день в федеральный реестр резидентов включена 31 компания ТОР "Тольятти" с общим объемом инвестиций 5,1 млрд руб. и планом создания почти 4 тыс. рабочих мест.

Информация по компаниям, заключившим сегодня соглашения, в соответствии с правилами ведения реестра резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых в моногородах Российской Федерации, будет направлена в Минэкономразвития России для включения инвесторов в федеральный реестр резидентов.