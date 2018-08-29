Движение транспорта по улицам Нагорной и Матросова ограничено почти на месяц

В связи с ремонтом теплосетей и восстановлением благоустройства в Самаре действует мера по ограничению движения транспорта по ул. Нагорной на участке от ул. Охотничьей до ул. Матросова.
Это продлится до 15 сентября, сообщают в администрации города.
Кроме того, до 30 сентября продлен срок ограничения движения по ул. Матросова в границах пересечения с ул. Нагорной.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....