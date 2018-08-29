Движение транспорта по улицам Нагорной и Матросова ограничено почти на месяц

В связи с ремонтом теплосетей и восстановлением благоустройства в Самаре действует мера по ограничению движения транспорта по ул. Нагорной на участке от ул. Охотничьей до ул. Матросова.

Это продлится до 15 сентября, сообщают в администрации города. Кроме того, до 30 сентября продлен срок ограничения движения по ул. Матросова в границах пересечения с ул. Нагорной.