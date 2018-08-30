Евгения Аршлутова: "Психологи в школе должны быть на ведущих ролях"

Народный учитель СССР, почетный гражданин Самарской области Евгения Аршлутова поделилась впечатлениями от участия в стратегической сессии "Лучшее - детям", прошедшей во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города.

"Сегодня я получила колоссальное удовольствие!", - говорит Евгения Аршлутова.

Она вспоминает как работала в "роскошной школе (СОШ №25 в Самаре. - Прим. Волга Ньюс), которая была набита инновациями".

"Мы были первой школой, в которой еще в 1991-92 году появились профильные классы - инженерно-технические, медицинские, гуманитарные. Мы работали в связке "школа - вуз", которая давала большие дополнительные знания учащимся и учителям. Я как учитель физики работала с кафедрой пединститута, политехнического и медицинского институтов. Преподаватели читали ребятам обзорные лекции, проводили занятия по решению задач повышенной трудности", - рассказывает заслуженный учитель.

"В нашей школе на каждой параллели работали психологи. Проблемы и стрессовые ситуации они сразу ликвидировали. Сейчас психологи есть, но уже не в том количестве и не в том качестве, а они у нас были одними из ведущих преподавателей", - поделилась опытом Евгения Аршлутова.

В Самарской области прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям" Во вторник, 28 августа, на площадке школы в Южном городе состоялась стратегическая сессия "Лучшее - детям". В пленарном заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Почетными гостями стали заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина, народная артистка России Илзе Лиепа, чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.