Гиорги Лория получил вызов в сборную Грузии

Вратарь "Крыльев Советов" Гиорги Лория вызван в национальную сборную Грузии по футболу для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА.
Свое участие в первом розыгрыше европейского турнира Грузия начнет поединком с Казахстаном, проведение которого назначено на 6 сентября в Астане.
Второй матч грузины проведут 9 сентября дома в Тбилиси. Их соперником будет сборная Латвии. Планируется, что в расположение национальной команды Гиорги отправится после матча "Крылья Советов" – "Анжи", который пройдет 1 сентября на "Самара Арене", сообщает сайт самарской команды.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)