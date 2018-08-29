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Футбол Спорт

Гиорги Лория получил вызов в сборную Грузии

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вратарь "Крыльев Советов" Гиорги Лория вызван в национальную сборную Грузии по футболу для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА.

Свое участие в первом розыгрыше европейского турнира Грузия начнет поединком с Казахстаном, проведение которого назначено на 6 сентября в Астане.

Второй матч грузины проведут 9 сентября дома в Тбилиси. Их соперником будет сборная Латвии. Планируется, что в расположение национальной команды Гиорги отправится после матча "Крылья Советов" – "Анжи", который пройдет 1 сентября на "Самара Арене", сообщает сайт самарской команды. 

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