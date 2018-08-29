Областные власти замещают коммерческие кредиты муниципалитетов бюджетными

Правительство Самарской области сокращает долговую нагрузку муниципалитетов по ранее привлеченным в коммерческих банках кредитам. Соответствующие поручения давал глава региона Дмитрий Азаров. Они в первую очередь касались муниципальных районов и малых городов.
По итогам заседания правительства области трем муниципалитетам были предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 25,16 млн рублей.
"Оказание государственной поддержки в виде предоставления бюджетных кредитов с минимальным уровнем обслуживания обеспечит местным бюджетам возможность замещения дорогостоящих банковских кредитов, позволит значительно сократить расходы на обслуживание муниципального долга (более 2,6 млн рублей от замещения указанной суммы обязательств) и распределить долговую нагрузку на местные бюджеты", - указывается в сообщении департамента информполитики администрации губернатора.
Отмечается, что в дальнейшем будут удовлетворяться заявки и других муниципалитетов.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.