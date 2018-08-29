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Муниципалитеты Власть и политика

Областные власти замещают коммерческие кредиты муниципалитетов бюджетными

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области сокращает долговую нагрузку муниципалитетов по ранее привлеченным в коммерческих банках кредитам. Соответствующие поручения давал глава региона Дмитрий Азаров. Они в первую очередь касались муниципальных районов и малых городов.

По итогам заседания правительства области трем муниципалитетам были предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 25,16 млн рублей.

"Оказание государственной поддержки в виде предоставления бюджетных кредитов с минимальным уровнем обслуживания обеспечит местным бюджетам возможность замещения дорогостоящих банковских кредитов, позволит значительно сократить расходы на обслуживание муниципального долга (более 2,6 млн рублей от замещения указанной суммы обязательств) и распределить долговую нагрузку на местные бюджеты", - указывается в сообщении департамента информполитики администрации губернатора.

Отмечается, что в дальнейшем будут удовлетворяться заявки и других муниципалитетов.

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