Областные власти замещают коммерческие кредиты муниципалитетов бюджетными

Правительство Самарской области сокращает долговую нагрузку муниципалитетов по ранее привлеченным в коммерческих банках кредитам. Соответствующие поручения давал глава региона Дмитрий Азаров. Они в первую очередь касались муниципальных районов и малых городов.

По итогам заседания правительства области трем муниципалитетам были предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 25,16 млн рублей.

"Оказание государственной поддержки в виде предоставления бюджетных кредитов с минимальным уровнем обслуживания обеспечит местным бюджетам возможность замещения дорогостоящих банковских кредитов, позволит значительно сократить расходы на обслуживание муниципального долга (более 2,6 млн рублей от замещения указанной суммы обязательств) и распределить долговую нагрузку на местные бюджеты", - указывается в сообщении департамента информполитики администрации губернатора.

Отмечается, что в дальнейшем будут удовлетворяться заявки и других муниципалитетов.