Экс-полицейского и его знакомого осудили за попытку нажиться на подозреваемой

В Самаре суд вынес приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 4 (Октябрьский район) У МВД РФ по Самаре Станиславу Кашарину и Дмитрию Батаеву. Их признали виновными в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В 2017 г. Батаев узнал, что в отношении его знакомой возбудили уголовное дело по факту самоуправства, и предложил Кашарину — на тот момент действующему сотруднику полиции, обокрасть ее. Мужчины пообещали помочь знакомой с прекращением уголовного дела за 300 тыс. рублей. При этом они не собирались выполнять обещание.
В декабре 2017 г. злоумышленники получили 255 тыс. руб. и муляж еще 45 тыс. руб. от женщины, участвовавшей в оперативном эксперименте. В этот момент их задержали сотрудники ФСБ.
Суд назначил Кашарину и Батаеву по полтора года условного срока каждому с испытательным сроком три года.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.