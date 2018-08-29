Экс-полицейского и его знакомого осудили за попытку нажиться на подозреваемой

В Самаре суд вынес приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 4 (Октябрьский район) У МВД РФ по Самаре Станиславу Кашарину и Дмитрию Батаеву. Их признали виновными в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В 2017 г. Батаев узнал, что в отношении его знакомой возбудили уголовное дело по факту самоуправства, и предложил Кашарину — на тот момент действующему сотруднику полиции, обокрасть ее. Мужчины пообещали помочь знакомой с прекращением уголовного дела за 300 тыс. рублей. При этом они не собирались выполнять обещание.

В декабре 2017 г. злоумышленники получили 255 тыс. руб. и муляж еще 45 тыс. руб. от женщины, участвовавшей в оперативном эксперименте. В этот момент их задержали сотрудники ФСБ.

Суд назначил Кашарину и Батаеву по полтора года условного срока каждому с испытательным сроком три года.