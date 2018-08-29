Почему закрылся самарский ТЦ "Парк Хаус"

В среду, 29 августа, ТЦ "Парк Хаус" частично был закрыт как для посетителей, так и для сотрудников. Согласно опубликованным в Интернете сведениям, на двери здания торгового центра висела табличка "По техническим причинам торговый центр не работает 29 августа 2018 года".

Генеральный директор ООО "ФинЭкс-Актив" (обществу принадлежит около 7 тыс. кв. м в ТЦ - Прим. Волга Ньюс) Алексей Садов рассказал Волга Ньюс, что причина закрытия части торгового центра - в том, что основной ее собственник - компания "Арес Недвижимость" - признан банкротом.

"По всей видимости, временно закрыли помещения в связи с тем, что разбираются с техническими моментами. Пока ничего не ясно, но мы надеемся, что завтра торговый центр заработает", - сообщил Алексей Садов, добавив, правда, что уверенности в этом нет.

Напомним, ООО "Арес Недвижимость" является собственником части помещений площадью 28,6 тыс. кв. м самарского ТЦ "Парк Хаус", а также земельного участка почти того же размера, расположенного на пересечении Московского шоссе и ул. 22-го Партсъезда в Самаре. Общая площадь ТЦ "Парк Хаус", согласно опубликованной на сайте торгового центра информации, составляет 55 тыс. кв. м, арендопригодная - 38,5 тыс. кв. метров.

Половину самарского ТЦ "Парк Хаус" могут выставить на торги Кредиторы ООО "Арес Недвижимость", владеющего примерно половиной площадей в ТЦ "Парк Хаус", проголосовали за признание компании банкротом и введение в отношении нее конкурсного производства. Инициатором банкротства общества является Райффайзенбанк, которому фирма задолжала по кредиту около 3 млрд рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

С требованием о банкротстве ООО "Арес Недвижимость" в Арбитражный суд Москвы летом 2017 г. обратился Райффайзенбанк, которому общество задолжало $52,77 млн (3,04 млрд руб.) по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году.

Кредит предоставлялся на покупку для последующей коммерческой эксплуатации как раз площадей в ТЦ "Парх Хаус" и земельного участка под ним, а также нежилого здания (спортивной раздевалки) на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе (стадион "Искра" - уточняется в определении суда). Те же объекты недвижимости были переданы Райффайзенбанку в качестве залога по кредитному соглашению.

В январе 2018 г. единственный кредитор ООО "Арес Недвижимость" - Райффайзенбанк - принял решение о введении в отношении него процедуры конкурсного производства.

В августе текущего года Арбитражный суд Самарской области признал ООО "Арес Недвижимость" банкротом и открыл процедуру конкурсного производства.

Обязанности конкурсного управляющего должника исполняет Евгений Ехлаков. Получить его комментарий относительно происходящего в ТЦ "Парк Хаус" и перспектив продажи в рамках конкурсного производства площадей торгового центра не удалось - его телефон не отвечал.

В состав кредиторов "Арес Недвижимости" на данный момент, помимо Райффайзенбанка, входят также ООО "РентСервис" с суммой требований в размере 15,2 млн руб. и ООО "ФинЭкс-Актив" (19,9 млн). Интересно также то, что, согласно определению суда о введении в отношении "Арес Недвижимости" процедуры конкурсного производства, сумма включенных в реестр кредиторов требований Райффайзенбанка составляет уже 6,04 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Арес Недвижимость" зарегистрировано в Москве. Выручка компании по итогам 2016 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 277 млн руб., чистая прибыль при этом якобы превысила ее и была равна 467 млн рублей. Собственниками общества являются Георгий Угрюмов (50%) и Биатт Инвесторс Групп Лтд. (50%).

Примечательно, что Георгий Угрюмов также значится в списке аффилированных лиц АО "Райффайзенбанк" как относящийся "к группе лиц, к которой принадлежит банк".

ООО "ФинЭкс-Актив" до последнего времени пыталось оспорить решение суда о введении в отношении ООО "Арес Недвижимость" даже первой стадии банкротства - процедуры наблюдения, доказывая якобы фиктивность соглашения между должником и Райффайзенбанком и наличие аффилированности между ними.

Согласно материалам КАД ВАС, компания "ФинЭкс-Актив" ссылалась на итоги камеральной проверки "Арес Недвижимости" за февраль 2011 г., которой якобы было установлено, что денежные средства в размере $52,77 млн в течение одного дня - 8 июня 2010 г. - были переведены от Райффайзенбанка на счет "Арес Недвижимости", оттуда - на счет "РЕАЛТИ-Инвест" (у которого приобреталась недвижимость), а от него - обратно на счет банка.

Однако суд заявил, что доводы "ФинЭкс-Актив" не подтверждены судебными актами, сделка не признана ничтожной, и отказал в удовлетворении требований общества.