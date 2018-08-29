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Почему закрылся самарский ТЦ "Парк Хаус"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 августа, ТЦ "Парк Хаус" частично был закрыт как для посетителей, так и для сотрудников. Согласно опубликованным в Интернете сведениям, на двери здания торгового центра висела табличка "По техническим причинам торговый центр не работает 29 августа 2018 года".

Почему закрылся самарский ТЦ "Парк Хаус" Почему закрылся самарский ТЦ "Парк Хаус"
Фото: Владимир Котмишев

Генеральный директор ООО "ФинЭкс-Актив" (обществу принадлежит около 7 тыс. кв. м в ТЦ - Прим. Волга Ньюс) Алексей Садов рассказал Волга Ньюс, что причина закрытия части торгового центра - в том, что основной ее собственник - компания "Арес Недвижимость" - признан банкротом.

"По всей видимости, временно закрыли помещения в связи с тем, что разбираются с техническими моментами. Пока ничего не ясно, но мы  надеемся, что завтра торговый центр заработает", - сообщил Алексей Садов, добавив, правда, что уверенности в этом нет.

Напомним, ООО "Арес Недвижимость" является собственником части помещений площадью 28,6 тыс. кв. м самарского ТЦ "Парк Хаус", а также земельного участка почти того же размера, расположенного на пересечении Московского шоссе и ул. 22-го Партсъезда в Самаре. Общая площадь ТЦ "Парк Хаус", согласно опубликованной на сайте торгового центра информации, составляет 55 тыс. кв. м, арендопригодная - 38,5 тыс. кв. метров.

Половину самарского ТЦ "Парк Хаус" могут выставить на торги Половину самарского ТЦ "Парк Хаус" могут выставить на торги
Кредиторы ООО "Арес Недвижимость", владеющего примерно половиной площадей в ТЦ "Парк Хаус", проголосовали за признание компании банкротом и введение в отношении нее конкурсного производства. Инициатором банкротства общества является Райффайзенбанк, которому фирма задолжала по кредиту около 3 млрд рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

С требованием о банкротстве ООО "Арес Недвижимость" в Арбитражный суд Москвы летом 2017 г. обратился Райффайзенбанк, которому общество задолжало $52,77 млн (3,04 млрд руб.) по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году.

Кредит предоставлялся на покупку для последующей коммерческой эксплуатации как раз площадей в ТЦ "Парх Хаус" и земельного участка под ним, а также нежилого здания (спортивной раздевалки) на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе (стадион "Искра" - уточняется в определении суда). Те же объекты недвижимости были переданы Райффайзенбанку в качестве залога по кредитному соглашению.

В январе 2018 г. единственный кредитор ООО "Арес Недвижимость" - Райффайзенбанк - принял решение о введении в отношении него процедуры конкурсного производства.

В августе текущего года Арбитражный суд Самарской области признал ООО "Арес Недвижимость" банкротом и открыл процедуру конкурсного производства.

Обязанности конкурсного управляющего должника исполняет Евгений Ехлаков. Получить его комментарий относительно происходящего в ТЦ "Парк Хаус" и перспектив продажи в рамках конкурсного производства площадей торгового центра не удалось - его телефон не отвечал.

В состав кредиторов "Арес Недвижимости" на данный момент, помимо Райффайзенбанка, входят также ООО "РентСервис" с суммой требований в размере 15,2 млн руб. и ООО "ФинЭкс-Актив" (19,9 млн). Интересно также то, что, согласно определению суда о введении в отношении "Арес Недвижимости" процедуры конкурсного производства, сумма включенных в реестр кредиторов требований Райффайзенбанка составляет уже 6,04 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Арес Недвижимость" зарегистрировано в Москве. Выручка компании по итогам 2016 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 277 млн руб., чистая прибыль при этом якобы превысила ее и была равна 467 млн рублей. Собственниками общества являются Георгий Угрюмов (50%) и Биатт Инвесторс Групп Лтд. (50%).

Примечательно, что Георгий Угрюмов также значится в списке аффилированных лиц АО "Райффайзенбанк" как относящийся "к группе лиц, к которой принадлежит банк".

ООО "ФинЭкс-Актив" до последнего времени пыталось оспорить решение суда о введении в отношении ООО "Арес Недвижимость" даже первой стадии банкротства - процедуры наблюдения, доказывая якобы фиктивность соглашения между должником и Райффайзенбанком и наличие аффилированности между ними.

Согласно материалам КАД ВАС, компания "ФинЭкс-Актив" ссылалась на итоги камеральной проверки "Арес Недвижимости" за февраль 2011 г., которой якобы было установлено, что денежные средства в размере $52,77 млн в течение одного дня - 8 июня 2010 г. - были переведены от Райффайзенбанка на счет "Арес Недвижимости", оттуда - на счет "РЕАЛТИ-Инвест" (у которого приобреталась недвижимость), а от него - обратно на счет банка.

Однако суд заявил, что доводы "ФинЭкс-Актив" не подтверждены судебными актами, сделка не признана ничтожной, и отказал в удовлетворении требований общества. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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