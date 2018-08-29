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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС проиграл "Сарову" первый матч на кубке "Лады" - 3:0

ТОЛЬЯТТИ. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 августа, в первой игре на кубке "Лады" ХК ЦСК ВВС встречался с ХК "Саров".

"Летчики" уступили со счетом — 0:3, сообщает официальный сайт клуба.

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