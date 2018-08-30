Самарских школьников 1 сентября ждет жаркая погода без дождей

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 1 сентября в Самаре будет по-летнему жаркая погода. Воздух днем прогреется до 25-30 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление повышенное.
В целом же по данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 2° выше средних многолетних значений.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...