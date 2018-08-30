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Общество

Самарских школьников 1 сентября ждет жаркая погода без дождей

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Приволжского УГМС, в субботу, 1 сентября в Самаре будет по-летнему жаркая погода. Воздух днем прогреется до 25-30 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление повышенное.

В целом же по данным Гидрометцентра России в  третьей  декаде августа средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 2° выше средних многолетних значений.

Гид потребителя

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и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

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