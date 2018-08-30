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Футбол Спорт

Футболисты Виталий Денисов и Паул-Виорел Антон вызваны в национальные сборные своих стран

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Крыльев Советов" Виталий Денисов и Паул-Виорел Антон получили вызовы в национальные сборные Узбекистана и Румынии.

Денисову вместе с его командой в рамках подготовки к финальному турниру Кубка Азии по футболу 2019 предстоят две товарищеские встречи. 6 и 11 сентября сборная Узбекистана дома в Ташкенте проведет матчи против команды Сирии и сборной Ирана.

Сборная Румынии, игроком которой является Антон, 7 сентября домашним матчем с командой Черногории начнет свое участие в Лиге наций УЕФА. 10 сентября румыны в рамках этого же турнира на выезде сыграют с национальной сборной Сербии.

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