Футболисты Виталий Денисов и Паул-Виорел Антон вызваны в национальные сборные своих стран

Игроки "Крыльев Советов" Виталий Денисов и Паул-Виорел Антон получили вызовы в национальные сборные Узбекистана и Румынии.
Денисову вместе с его командой в рамках подготовки к финальному турниру Кубка Азии по футболу 2019 предстоят две товарищеские встречи. 6 и 11 сентября сборная Узбекистана дома в Ташкенте проведет матчи против команды Сирии и сборной Ирана.
Сборная Румынии, игроком которой является Антон, 7 сентября домашним матчем с командой Черногории начнет свое участие в Лиге наций УЕФА. 10 сентября румыны в рамках этого же турнира на выезде сыграют с национальной сборной Сербии.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)