В Струковском саду прошел фестиваль уличного искусства

Фестиваль уличного искусства в Струковском саду длился пять вечеров - с 22 по 26 августа, в субботу оказался внутри Фестиваля цветов, плавно вынырнул из него и в воскресенье достиг своей кульминации. В нем было все: и спектакль-бродилка, и световое шоу, и шествие барабанов, и даже ярмарка хенд-мейд, которую никто и не обещал.
Лучше, чем ожидали
"Ярмарки, - предупреждали организаторы, - не будет. Времени на подготовку было крайне мало, чуть больше месяца вместо привычных шести". Но была и ярмарка, к воскресенью она собралась, и с деревьев, словно елочные игрушки, свисали воздушные шары с плетеными корзинами (как примета фестиваля), на аллеях Струковского гостей развлекали ходулисты с крыльями и без, фрики, мимы и, как всегда, мастер Хох - художник Александр Хохлов мастерил с детьми шляпы-цилиндры в стиле стим-панк.
"Все прошло лучше, чем ожидали", - уже на следующий день сказал главный человек на фестивале Игорь Шадрин. Несмотря на все сложности, организаторам удалось привезти именно те театры, которые не получалось в предыдущие годы. Это и питерский театр "Небесная карусель" с одноименным спектаклем, птицы счастья цвета ультрамарин открывали фестиваль. И московский "Унисон", в субботу дуэт из Москвы показал спектакль "Я играю на краю", состоящий из миниатюр - как поэтических, претендующих на философию, так и почти скабрезных, вероятно, с расчетом на самую разную публику. Приехал в этом году артист из Чили Murmuyo и питерский Baron Whip-Show с кнут-шоу. И театр De Buffo из Уфы.
Уличный фестиваль был озорным, порой хулиганским, однозначно громким, за это отвечал коллектив барабанов Sambara, порой и на грани фола. Артист из Чили в какой-то момент начал снимать со зрителей обувь и раскидывать ее по парку, и было немного страшно и за зрителей, рискующих уйти в одном ботинке, и за самого актера - мальчик, настроенный весьма сурово, долго и пристально смотрел на Murmuyo. Но обошлось, кажется: все нашли свои куртки, туфли, кепки, а в финале мим неожиданно начал обливать публику водой, правда, потом сам подставил свою голову и грудь под водный удар. Все бы ничего, но в субботу вечером было нежарко.
В течение двух дней Baron Whip-Show демонстрировал кнут-шоу. Словно зеленых змей, доставал он из чемодана кнуты, а потом размахивал ими с таким свистом ("со скоростью звука", - пояснял барон), что находиться поблизости казалось опасно. Кнутом артист выбивал из-под металлической тарелки крышки от бутылок и даже сторублевую купюру. А из рук добровольцев - красные флажки. Не сказать, что очень сложный трюк, но все было обставлено с таким артистизмом, что публика была благодарна.
Древняя легенда гласит
Сам же театр "Пластилиновый дождь" показал несколько спектаклей, включая "Обряд". В основе сюжета, как уверяют авторы, - древняя славянская легенда о том, как состарившийся Леший ищет себе преемника. Спектакль зрелищный, но немного пугающий.
За и против "Обряда" в группе фестиваля развернулась серьезная полемика, и если у одних на представлении по спинам бегали мурашки от восторга (тут звучали сравнения со средневековым карнавалом, дионисиями и мистериями), то у других - от ужаса. "Детей уводили с представления…" - писали комментаторы. И хотя в афише фестиваля стояло возрастное ограничение 12+, как выяснилось, не все это читали.
"Обряд" - зрелище действительно немного страшноватое, но фееричное и красочное. В 2017 г. театр презентовал свой спектакль в парке Гагарина. Герои уличного представления - ведьмы, волколаки и лесные духи. Артисты, облаченные в меха и перья, воздушные ткани и грубый лен, на высоких ходулях фехтовали, сражались, кружили в лучах прожекторов, и все это завораживало. К слову, в прошлом году костюмы к этому спектаклю взяли Гран-при на Поволжских сезонах Александра Васильева.
Еще один свой спектакль, который показал на фестивале театр "Пластилиновый дождь", - "Между завтра и вчера". Спектакль-шествие, спектакль-бродилка, в котором театр попытался освоить, помимо главной сцены у грота, и остальное пространство Струковского. Например, лестницу, с нее рыбак забрасывал огромный крючок с наживкой, и на него попадалась рыбка, конечно, из числа зрителей. С самой большой рыбой (внушительных размеров мужчиной) артисты сфотографировались на память, подняв его на руки, словно судака.
Герои спектакля - возможно, бродячие артисты, а может, венгерские, молдавские, русские, сербские крестьяне, но что-то народное присутствовало в костюмах клечато-оранжево-меховых, немного потрепанных в долгом пути. Артисты въезжали на арену, громоздясь на огромном велосипеде (или же велокарете?) А после небольшого представления отправлялись в шествие по парку, увлекая за собой публику. Что находится между вчера и завтра? Думаете, сегодня? Нет, между вчера и завтра лежит путь, где вас могут встретить удача, любовь, неожиданное знакомство или ребенок, которого нужно накормить, напоить и спать уложить. Трое растерянных зрителей так и остаются стоять с незнакомой девочкой на руках посреди аллеи, а шествие отправляется дальше. А потом происходит битва суперменов, а еще хоровое пение, и в конце загадочная карета в стиле стим-панк уезжает прочь, оставляя насмеявшихся вдоволь и уже опечаленных расставанием зрителей. До следующего "Пластилинового дождя". Который, все надеются, пройдет в конце следующего августа в Струковском саду не в новом, а в своем обычном формате.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!