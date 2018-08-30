В Сызрани в День города ограничат продажу алкоголя

В Сызрани в день основания города, 2 сентября, с 15:00 до 23:00 будет запрещена продажа алкоголя в границах ряда улиц. Соответствующее распоряжение правительства Самарской области опубликовано на его официальном сайте.

Так, алкоголь не будет продаваться на ул. К.Маркса (от ул. Победы до Некрасовского переулка), ул. Советской (от ул. Бабушкина до ул. Односторонней), ул. Ульяновской (от ул. Бабушкина до ул. Володарского), ул. Кирова (от ул. Бабушкина до ул. Володарского), ул. Свердлова (от ул. Смолина до ул. Володарского), ул. Победы (от ул. К.Маркса до ул. Кирова), ул. Володарского (от ул. К.Маркса до ул. Кирова).