В Сызрани в День города ограничат продажу алкоголя

В Сызрани в день основания города, 2 сентября, с 15:00 до 23:00 будет запрещена продажа алкоголя в границах ряда улиц. Соответствующее распоряжение правительства Самарской области опубликовано на его официальном сайте.
Так, алкоголь не будет продаваться на ул. К.Маркса (от ул. Победы до Некрасовского переулка), ул. Советской (от ул. Бабушкина до ул. Односторонней), ул. Ульяновской (от ул. Бабушкина до ул. Володарского), ул. Кирова (от ул. Бабушкина до ул. Володарского), ул. Свердлова (от ул. Смолина до ул. Володарского), ул. Победы (от ул. К.Маркса до ул. Кирова), ул. Володарского (от ул. К.Маркса до ул. Кирова).
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...