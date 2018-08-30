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Театр Культура

Режиссера Михаила Лебедева приняли в штат Самарского театра драмы

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Питерский режиссер Михаил Лебедев, выпустивший в конце прошлого сезона спектакль "Роковая ошибка", принят в штат Самарского театра драмы.

"В июне, в разгар мундиаля, прошла премьера спектакля "Роковая ошибка" в постановке молодого режиссера Михаила Лебедева, - рассказал главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко. - Мы очень боялись за эту премьеру, потому что центр был перекрыт из-за чемпионата, зрителям было неудобно до нас добираться. Но, к счастью, спектакль собрал полные залы и получился очень симпатичным. Я пригласил Михаила очередным режиссером в театр, сейчас он думает над материалом на этот сезон".

Михаил Лебедев (род. в 1985 г.) окончил Пермскую академию искусств и культуры и РГИСИ (Санкт-Петербург), курс Вениамина Фильштинского.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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