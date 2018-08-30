Режиссера Михаила Лебедева приняли в штат Самарского театра драмы

Питерский режиссер Михаил Лебедев, выпустивший в конце прошлого сезона спектакль "Роковая ошибка", принят в штат Самарского театра драмы.

"В июне, в разгар мундиаля, прошла премьера спектакля "Роковая ошибка" в постановке молодого режиссера Михаила Лебедева, - рассказал главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко. - Мы очень боялись за эту премьеру, потому что центр был перекрыт из-за чемпионата, зрителям было неудобно до нас добираться. Но, к счастью, спектакль собрал полные залы и получился очень симпатичным. Я пригласил Михаила очередным режиссером в театр, сейчас он думает над материалом на этот сезон".

Михаил Лебедев (род. в 1985 г.) окончил Пермскую академию искусств и культуры и РГИСИ (Санкт-Петербург), курс Вениамина Фильштинского.