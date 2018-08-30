Режиссера Михаила Лебедева приняли в штат Самарского театра драмы

Питерский режиссер Михаил Лебедев, выпустивший в конце прошлого сезона спектакль "Роковая ошибка", принят в штат Самарского театра драмы.
"В июне, в разгар мундиаля, прошла премьера спектакля "Роковая ошибка" в постановке молодого режиссера Михаила Лебедева, - рассказал главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко. - Мы очень боялись за эту премьеру, потому что центр был перекрыт из-за чемпионата, зрителям было неудобно до нас добираться. Но, к счастью, спектакль собрал полные залы и получился очень симпатичным. Я пригласил Михаила очередным режиссером в театр, сейчас он думает над материалом на этот сезон".
Михаил Лебедев (род. в 1985 г.) окончил Пермскую академию искусств и культуры и РГИСИ (Санкт-Петербург), курс Вениамина Фильштинского.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!