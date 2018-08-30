Сезон 2019/2020 года в Самарском театре драмы откроет спектакль Дениса Бокурадзе

Худрук театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе после Нового года приступит к репетициям в Самарском театре драмы. Название пока держат в секрете.
"В день похорон Вячеслава Гвоздкова я встретился с Денисом Бокурадзе, - вспоминает главный режиссер Театра драмы Валерий Гришко. - Много лет мы с Вячеславом Алексеевичем думали, кто в обозримом будущем будет дальше вести театр. Конечно, никто не подозревал, что случится этот внезапный уход, но это еще больше обострило проблему".
К репетициям Бокурадзе приступит после Нового года, премьерой планируют открыть сезон 2019/2020.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!