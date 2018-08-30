Сезон 2019/2020 года в Самарском театре драмы откроет спектакль Дениса Бокурадзе

Худрук театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе после Нового года приступит к репетициям в Самарском театре драмы. Название пока держат в секрете.

"В день похорон Вячеслава Гвоздкова я встретился с Денисом Бокурадзе, - вспоминает главный режиссер Театра драмы Валерий Гришко. - Много лет мы с Вячеславом Алексеевичем думали, кто в обозримом будущем будет дальше вести театр. Конечно, никто не подозревал, что случится этот внезапный уход, но это еще больше обострило проблему".

К репетициям Бокурадзе приступит после Нового года, премьерой планируют открыть сезон 2019/2020.