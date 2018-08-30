Санатории "Металлург" и "Циолковский" сливаются в ООО "Курорты Поволжья"

НАО "Санаторий "Металлург" приняло решение о слиянии с НАО "Санаторий Циолковский" и создании путем реорганизации на их базе ООО "Курорты Поволжья". Информация об этом опубликована в kartoteka.ru, а также содержится в ИАС Seldon Basis.
Директором ООО "Курорты Поволжья", по данным kartoteka.ru, будет руководитель НАО "Санаторий "Металлург" Федор Гулькин.
Напомним, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, собственником и НАО "Санаторий "Циолковский", и НАО "Санаторий "Металлург", на базе которого с 2011 г. создан многопрофильный центр "Matreshka Plaza", является Дмитрий Островский.
Директор НАО "Санаторий Циолковский" Гульнара Буракшаева пояснила Волга Ньюс: "Решение принято учредителями". При этом она подчеркнула, что на деятельности объединяемых организаций это никак не отразится. "Наше новое юридическое лицо будет являться правопреемником абсолютно всех обязательств. Мы продолжим вести свою деятельность как обособленное подразделение", - пояснила Гульнара Буракшаева.
В настоящее время процесс реорганизации НАО "Санаторий "Металлург" и НАО "Санаторий Циолковский" находится на начальном этапе, добавила Гульнара Буракшаева.
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