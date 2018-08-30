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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт 12-километрового участка обводной дороги Самары завершится в конце октября

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонт 12-километрового участка обводной дороги Самары в Красноярском и Кинельском районах завершится в конце октября, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Дорога входит в перечень объектов регионального значения, которые ремонтируются в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Протяженность ремонтируемого участка составляет 12 км (0-12 км). Автомобильная дорога имеет высокую интенсивность движения и является объектом притяжения большегрузного транспорта, следующего в соседние регионы в обход Самары.

Перед началом ремонта глубина колеи на автодороге превышала допустимые значения, также присутствовали искажение поперечного профиля, просадки и трещины. Контракт на проведение работ заключен с ООО "Автодоринжиниринг" в мае 2018 г., срок завершения работ - 31 октября 2018 года. Стоимость работ составляет 368,2 млн рублей.

Государственным контрактом предусмотрены ремонт существующей дорожной одежды, укрепление обочин, а также установка нового барьерного ограждения и сигнальных столбиков.

Кроме того, на участке Обводной дороги Самары (4,5-5,5 км) протяженностью 1 км в Красноярском районе производится капитальный ремонт. На данном участке наблюдалось оползание насыпи земляного полотна вследствие его переувлажнения.

В рамках отдельного государственного контракта ООО "Автодоринжиниринг" на данном участке должен провести разборку дорожной одежды с заменой на новую с устройством подстилающего слоя из песка, щебеночного основания, двух нижних слоев и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимернобитумных вяжущих марки 20.

Также предусмотрены уширение проезжей части, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, устройство лотков для сброса воды, монтаж нового барьерного ограждения и сигнальных столбиков, установка новых дорожных знаков. На время ремонта данного участка предусмотрено строительство временной объездной дороги. Стоимость капитального ремонта данного участка по государственному контракту - 87 млн рублей.

В 2018 г. в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.

В том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти - семь (13,3 км), Новокуйбышевске - 12 (6,2 км), Чапаевске - два (2,4 км), Жигулевске - четыре (3 км), Кинеле - восемь (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).

Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3,6 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. - средства федерального бюджета, 2,6 млрд руб. направлено из консолидированного бюджета субъекта.

Объекты регионального значения, входящие в перечень ремонта в рамках проекта в 2018 г.:

  1. Красноглинское шоссе в Самаре (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), 9,2 км.
  2. Автодорога Тольятти - Узюково - Димитровград в Ставропольском районе, 8 км.
  3. Автодорога Самара-Волгоград - Новокуйбышеск 2 (подъезд к Новокуйбышевску), 7,4 км.
  4. Обводная Самары от "Урал" до Самара - Волгоград в Красноярском районе, два участка общей протяженностью 11 км.
  5. Автодорога Самара - Бугуруслан (от Кинеля до п. Комсомольский) в Кинельском районе, 15,58 км.
  6. Автодорога Самара - Бугуруслан (от Отрадного до с. Кинель-Черкассы) в Кинель-Черкасском районе, 12,78 км.
  7. Автодорога Самара - Волгоград - Чапаевск1 (подъезд к Чапаевску), 3,23 км.

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