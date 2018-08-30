Утверждены документы для операций по расчетным счетам застройщика

Постановлением правительства РФ утвержден перечень документов, которые привлекающий средства дольщиков застройщик должен представить в уполномоченный банк для открытия расчетного счета.

Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

В документе отмечается, что при проведении операций по платежам, связанным со строительством многоквартирных жилых домов, застройщики должны будут представить в числе документов разрешение на строительство, выписку из ЕГРН, договор с техзаказчиком, договор генподряда или строительного подряда, раздел проектной документации "Проект организации строительства", сводную накопительную ведомость проекта, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы, справки о стоимости и акты о приемке выполненных работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Похожий список документов потребуется и для оплаты подготовки проектной документации.

Напомним, согласно вступившим в силу 1 июля 2018 г. поправкам к 214-ФЗ, в РФ усиливается банковский контроль за целевым использованием средств дольщиков и вводится понятие банковского сопровождения расчетного счета застройщика.

По словам руководителя департамента государственных услуг и надзора в сфере строительства министерства строительства Самарской области Сергея Абрамовича, меры направлены на обеспечение дополнительной защиты для участников долевого строительства.

"С 1 июля этого года внесен пакет изменений в федеральный закон, который предъявляет дополнительные требования с точки зрения финансовой дисциплины к застройщикам, участвующим в возведении многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан. Подразумевается постепенный переход к проектному финансированию. 1 июля 2019 года наступит более жесткий период. Застройщик, который сейчас переходит на эскроу-счета, освобождается от дополнительных требований 214 закона, через эскроу-счета уже будет прямая связь "застройщик-банк", - пояснил Сергей Абрамович. - Требование такого перехода - пока рекомендательное, а с 1 июля следующего года оно станет обязательным. На тех, кто перешел, ряд ограничений действовать не будут по причине их неадресности, ведь денежные средства и так будут под контролем банка, и при любых операциях, не санкционированных 214 федеральным законом, будет поступать сигнал во все государственные органы с целью приостановления платежей. В том числе информация будет поступать в контролирующие органы с целью приостановления деятельности застройщика".