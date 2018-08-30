Классы пяти школ, отремонтированные на средства АО "Транснефть - Приволга", готовы к новому учебному году

Новые кабинеты физики, химии и математики в четырех сельских школах в Самарской области и одной в Оренбургской области полностью готовы к началу нового учебного года. Денежные средства для проведения ремонта и оснащения лабораторным и демонстрационным оборудованием классов точных наук в размере 33,2 млн рублей были выделены АО "Транснефть - Приволга".
Капитальные ремонты выполнены в кабинетах математики, химии и физики пяти учебных учреждений: средней школы № 3 г. Бугуруслана Оренбургской области, школ поселков Просвет Волжского района и Прогресс Хворостянского района, школы села Домашка Кинельского района, школы № 1 им. И. М. Кузнецова в селе Большая Черниговка Самарской области.
В кабинетах заменены окна и двери, электрика, отремонтированы потолочные покрытия, пол и стены. Сделан ремонт и в лабораторных комнатах. На выделенные предприятием средства закуплена мебель, интерактивные доски, компьютерная техника, учебные пособия, мультимедийное оборудование.
"Новые кабинеты, оборудованные по последнему слову техники — самый лучший подарок нашим детям к началу учебного года. Огромное спасибо компании "Транснефть" за то, что включила нашу школу в свою программу и создала условия для использования современных образовательных технологий и достижения обучающимися высоких результатов", — отметила директор школы села Большая Черниговка Ольга Котина.
АО "Транснефть - Приволга" участвует в реализации корпоративной программы ПАО "Транснефть" развития школьного образования на 2017–2019 годы. Цель программы — создание условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин в малых городах и селах России.
В 2017 году финансовую помощь от АО "Транснефть - Приволга" получили две школы — СОШ "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" в г. Бугуруслане Оренбургской области.
Всего в рамках благотворительной программы развития школьного образования с 2017 года по 2019 год АО "Транснефть - Приволга" отремонтирует и оборудует современные классы для изучения физики, химии и математики в 27 школах Самарской, Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)