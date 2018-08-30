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Классы пяти школ, отремонтированные на средства АО "Транснефть-Приволга", готовы к новому учебному году Евгения Аршлутова: "Психологи в школе должны быть на ведущих ролях" Жанна Чернышева: "Родительскому сообществу важно участвовать в формировании стратегии в сфере образования" Дмитрий Лескин: "Фактор личности играет ключевое значение в процессе воспитания" Алексей Дегтев: Необходимо увеличивать объем живого общения детей с педагогами

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Классы пяти школ, отремонтированные на средства АО "Транснефть - Приволга", готовы к новому учебному году

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Новые кабинеты физики, химии и математики в четырех сельских школах в Самарской области и одной в Оренбургской области полностью готовы к началу нового учебного года. Денежные средства для проведения ремонта и оснащения лабораторным и демонстрационным оборудованием классов точных наук в размере 33,2 млн рублей были выделены АО "Транснефть - Приволга".

Кабинет математики в с. Большая Черниговка Кабинет математики в с. Большая Черниговка
Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Капитальные ремонты выполнены в кабинетах математики, химии и физики пяти учебных учреждений: средней школы № 3 г. Бугуруслана Оренбургской области, школ поселков Просвет Волжского района и Прогресс Хворостянского района, школы села Домашка Кинельского района, школы № 1 им. И. М. Кузнецова в селе Большая Черниговка Самарской области.

В кабинетах заменены окна и двери, электрика, отремонтированы потолочные покрытия, пол и стены. Сделан ремонт и в лабораторных комнатах. На выделенные предприятием средства закуплена мебель, интерактивные доски, компьютерная техника, учебные пособия, мультимедийное оборудование.

"Новые кабинеты, оборудованные по последнему слову техники — самый лучший подарок нашим детям к началу учебного года. Огромное спасибо компании "Транснефть" за то, что включила нашу школу в свою программу и создала условия для использования современных образовательных технологий и достижения обучающимися высоких результатов", — отметила директор школы села Большая Черниговка Ольга Котина.

Кабинет химии в с. Домашка

АО "Транснефть - Приволга" участвует в реализации корпоративной программы ПАО "Транснефть" развития школьного образования на 2017–2019 годы. Цель программы — создание условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин в малых городах и селах России.

В 2017 году финансовую помощь от АО "Транснефть - Приволга" получили две школы — СОШ "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" в г. Бугуруслане Оренбургской области.

Всего в рамках благотворительной программы развития школьного образования с 2017 года по 2019 год АО "Транснефть - Приволга" отремонтирует и оборудует современные классы для изучения физики, химии и математики в 27 школах Самарской, Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей.

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