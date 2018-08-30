В регионе усиливают работу по привлечению бизнеса к оценке принимаемых и действующих законов

В Самарской области усиливают работу по привлечению предпринимательского сообщества к процедуре оценки регулирующего воздействия, рассказала руководитель управления оценки регулирующего воздействия регионального минэкономразвития Елена Петрухина на брифинге 30 августа.

Напомним, оценка регулирующего воздействия (ОРВ) для регионов страны введена с 2014 года. По сути, это экспертиза уже действующих и вновь принимаемых законопроектов, постановлений и других нормативных актов, затрагивающих интересы бизнеса. Главная цель ОРВ - выявить и устранить избыточные законодательные ограничения и барьеры, препятствующие предпринимательской деятельности и привлечению инвестиций, а также излишние издержки для бюджета.

"Если в 2014 году в регионе было проведено 73 процедуры ОРВ, то в 2015-м - уже 199. Всего за четыре года действия закона было выдано 823 заключения о регулирующем воздействии региональных и муниципальных нормативных актов в Самарской области", - рассказала Елена Петрухина.

Она отметила, что объем работы в этом направлении предстоит большой: за год в регионе принимается около тысячи подобных документов, и около половины из них, так или иначе, затрагивают интересы инвесторов и малого и среднего бизнеса. Причем оценке подвергаются как региональные документы, так и нормативные акты, принимаемые в городах и районах области. Среди лидеров по проведению ОРВ - Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск и Кинельский район.

"Значительная часть процедуры ОРВ касается сельского хозяйства - это в том числе получение субсидий и господдержки, также часто проверяем постановления в сфере строительства, транспорта и энергетики", - отметила Елена Петрухина.

Один из центральных элементов процедуры ОРВ - проведение публичных консультаций. Оцениваемый документ вывешивается в открытом доступе, и все заинтересованные лица могут высказать свое мнение и предложить поправки. Как правило, примерно половина из них учитывается.

"Именно на этапе проведения публичных консультаций предприниматели могут стать полноправными участниками процесса принятия управленческих решений в сфере бизнеса, изложив представителям государства свое мнение по каждому проекту нормативного правового акта, который планируется принять. Если внесенные предложения (замечания) аргументированы, они становятся основанием для корректировки. Проведение данных процедур станет наиболее эффективным и результативным, если к данной работе представители бизнеса и бизнес-ассоциаций будут подключаться более активно", - подчеркнула Елена Петрухина.

Эффект есть. Так, например, в результате экспертизы нормативного акта о присоединении объектов придорожного сервиса к дорогам размер платы снизился в 2,5-10 раз.

"Наша главная задача - сформировать устойчивую тенденцию учета интересов бизнеса в регионе. А предпринимателей мы призываем активнее участвовать в публичных консультациях и высказывать свое мнение по поводу принимаемых и действующих законопроектов. Сделать это можно, направив электронное письмо в адрес профильного министерства или регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли", - отметила Елена Петрухина.