Анна Фадеева: "Важно понимать, какие образовательные задачи будут решаться в ближайшие годы"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям". Впечатлениями о ее работе поделилась воспитатель детского сада №15 города Отрадный Анна Фадеева.

"Я работаю в детском саду с 1987 года, и мы с коллегами впервые на таком крупном мероприятии. Мне очень понравилось, что пригласили так много специалистов, что гости из Москвы заинтересованы в развитии нашего региона и положительно оценили нашу работу. В нашей области много экспериментальных площадок, например, у нас в Отрадном - по заработной плате и по балльной системе", - говорит воспитатель.

"Сейчас важно понимать, какие образовательные задачи будут решаться в ближайшие 5-10 лет, - добавляет она. - Например, если у нас не будет союза педагогов с родителями, то воспитательный процесс не пойдет. Сейчас много детей с ОВЗ, к ним нужен особый подход в общей группе, для этого нужно готовить педагогов. А еще пожилым воспитателям труднее даются информационные технологии, проектная деятельность, приходится перестраиваться. Надо много знать, читать, потому что у современных детей очень много информации, они сейчас развиваются по-другому".

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.