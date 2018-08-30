На бюджетные места в вузы региона поступили 7,5 тыс. человек

На места бюджетного финансирования по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения поступили 7 477 человек, сообщили Волга Ньюс в министерстве образования и науки Самарской области.
На очную форму обучения на бюджетные места принят 1571 медалист (в 2017 году - 1527 чел.), в том числе 1197 - медалисты Самарской области. Общая доля медалистов в приеме в вузы составляет 21%.
Точное количество выпускников 2018 года, поступивших в вузы, станет известно после полного окончания приёмной кампании. На данный момент продолжается прием в вузы на платное обучение, программы магистратуры и заочную форму обучения.
Как отмечают в министерстве, традиционно наиболее высокие баллы ЕГЭ по результатам вступительных испытаний демонстрируют Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный медицинский университет. На протяжении последних трех лет нарастающая позитивная динамика и достижение высоких результатов по качеству приема демонстрируют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева (свыше 74 баллов) и Самарский государственный социально-педагогический университет (свыше 70 баллов).
Среди направлений подготовки с высокими средними баллами ЕГЭ и наиболее востребованными среди абитуриентов являются авиационная и ракетно-космическая техника, архитектура и строительство, дизайн, нефтегазовое дело, здравоохранение, журналистика, юриспруденция, экономика, филология, химия и химические технологии, педагогическое образование.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)