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Образование Общество

На бюджетные места в вузы региона поступили 7,5 тыс. человек

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На места бюджетного финансирования по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения поступили 7 477 человек, сообщили Волга Ньюс в министерстве образования и науки Самарской области.

На очную форму обучения на бюджетные места принят 1571 медалист (в 2017 году - 1527 чел.), в том числе 1197 - медалисты Самарской области. Общая доля медалистов в приеме в вузы составляет 21%.

Точное количество выпускников 2018 года, поступивших в вузы, станет известно после полного окончания приёмной кампании. На данный момент продолжается прием в вузы на платное обучение, программы магистратуры и заочную форму обучения.

Как отмечают в министерстве, традиционно наиболее высокие баллы ЕГЭ по результатам вступительных испытаний демонстрируют Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный медицинский университет. На протяжении последних трех лет нарастающая позитивная динамика и достижение высоких результатов по качеству приема демонстрируют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева (свыше 74 баллов) и Самарский государственный социально-педагогический университет (свыше 70 баллов).

Среди направлений подготовки с высокими средними баллами ЕГЭ и наиболее востребованными среди абитуриентов являются авиационная и ракетно-космическая техника, архитектура и строительство, дизайн, нефтегазовое дело, здравоохранение, журналистика, юриспруденция, экономика, филология, химия и химические технологии, педагогическое образование.

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