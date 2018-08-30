Ряд услуг Клинического госпиталя ИДК теперь можно получить бесплатно

Современные медицинские технологии и качественный сервис часто ассоциируются с высокой стоимостью. Однако в Клиническом госпитале ИДК в рамках программы обязательного медицинского страхования ОМС ряд услуг можно получить бесплатно.

В последние годы медицина и, в частности, хирургия, шагнули далеко вперед благодаря новейшим технологиям и современному оборудованию, доступному сегодня передовым медицинским учреждениям, ярким примером которого служит Клинический госпиталь ИДК.

В хирургическом отделении Клинического госпиталя ИДК в рамках программы ОМС доступны операции по урологии, онкологии и травматологии, а также такие исследования, как диагностическая коронарография, компьютерная томография (КТ), МРТ и гистероскопия.

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) также доступна по полису ОМС.

При этом, даже проживая в другом регионе, вы можете пройти лечение в клинике. Этим уже воспользовались жители Оренбургской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ставропольского края.

Что входит в программу осуществления ЭКО за счет средств ОМС? Как получить направление в Клинику "Мать и дитя"? Какие документы необходимо собрать? И каков перечень необходимых исследований? Об этом можно узнать на нашем сайте http://samara.mamadeti.ru.

Клинический госпиталь ИДК:

Самара, Волжское шоссе, 70,

Тел. 8 800 250 24 24

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