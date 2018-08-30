16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперты решали вопрос сохранения здоровья детей в образовательном пространстве Помощник министра здравоохранения России посетила медучреждения Самарской области Самарские поликлиники оформят в едином стиле Как рассчитываются выплаты по больничному листу В Самарской области проверяют клиники пластической хирургии

Здравоохранение Общество

Ряд услуг Клинического госпиталя ИДК теперь можно получить бесплатно

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 114
Версия для печати

Современные медицинские технологии и качественный сервис часто ассоциируются с высокой стоимостью. Однако в Клиническом госпитале ИДК в рамках программы обязательного медицинского страхования ОМС ряд услуг можно получить бесплатно.

Фото: фото предоставлено «Мать и дитя - ИДК»

В последние годы медицина и, в частности, хирургия, шагнули далеко вперед благодаря новейшим технологиям и современному оборудованию, доступному сегодня передовым медицинским учреждениям, ярким примером которого служит Клинический госпиталь ИДК.

В хирургическом отделении Клинического госпиталя ИДК в рамках программы ОМС доступны операции по урологии, онкологии и травматологии, а также такие исследования, как диагностическая коронарография, компьютерная томография (КТ), МРТ и гистероскопия.

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) также доступна по полису ОМС.

При этом, даже проживая в другом регионе, вы можете пройти лечение в клинике. Этим уже воспользовались жители Оренбургской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ставропольского края.

Что входит в программу осуществления ЭКО за счет средств ОМС? Как получить направление в Клинику "Мать и дитя"? Какие документы необходимо собрать? И каков перечень необходимых исследований? Об этом можно узнать на нашем сайте http://samara.mamadeti.ru.

Клинический госпиталь ИДК:
Самара, Волжское шоссе, 70,
Тел. 8 800 250 24 24

На правах рекламы

Необходимо проконсультироваться со специалистом

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2