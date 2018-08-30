В Сергиевском районе нашли два трупа без признаков насильственной смерти

Днем 29 августа в пос. Сургут Сергиевского района Самарской области обнаружены два трупа.

По данным источника в правоохранительных органах, один из них — хозяин дома, 52-летний мужчина, судимый за мошенничество, кражи и угрозу убийством. Также погибла женщина, предположительно, его мать, 71-летняя пенсионерка.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, их отправили судмедэкспертам для установления причины смерти. О погибших также известно, что при жизни они злоупотребляли алкоголем.