В Ставропольском районе "Нива" скатилась в реку вместе с водителем, мужчина погиб

Рано утром 30 августа в Ставропольском районе Самарской области произошло ЧП. Двое мужчин возвращались на "Ниве" с ночной рыбалки. Машина ехала в гору по грунтовой дороге, неожиданно заглохла и покатилась вниз. Пассажир выпрыгнул на ходу, а водитель утонул вместе с внедорожником.

На месте работали спасатели ПСО Новокуйбышевска. Как сообщают в ПСС Самарской области, водолазы извлекли мужчину из ушедшего под воду автомобиля и передали погибшего сотрудникам МВД, которые уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего.

Спасшийся чудом рыбак предположил, что у водителя случился сердечный приступ, поэтому он не успел выбраться из автомобиля. Причину смерти мужчины предстоит установить судмедэкспертам.