Общественная палата Самарской области утвердила списки наблюдателей

В четверг, 30 августа, на расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты Самарской области координаторам наблюдателей вручили направления в участковые избирательные комиссии. Их также ознакомили с утвержденными списками общественников, которые будут работать в УИКах.

Вернутся на участки

9 сентября в Самарской области состоятся выборы губернатора, довыборы депутата Госдумы по 158-му избирательному округу, а также выборы городских дум Сызрани и Тольятти. На всех 1762 избирательных участках губернии будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты Самарской области. Большинство из них - 80% - уже работали на выборах президента РФ 18 марта.

Например, Валентина Петрова была координатором в Шигонском районе и готовится вновь проследить за порядком на предстоящих выборах. "Считаю, что институт общественных наблюдателей нам просто необходим, - говорит общественница. - После выборов в марте у людей появилось к нам какое-то особенное расположение. Жители Шигонского района спрашивают нас, будем ли мы работать на этих выборах. А получив от нас положительный ответ, говорят: "Значит, все будет нормально". Это показатель доверия людей к выборам в Самарской области".

Независимые арбитры

29 августа на расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты Самарской области Валентине Петровой и другим координаторам вручили направления в участковые избирательные комиссии, а также познакомили их с утвержденными списками наблюдателей.

Кандидатов набирали среди студентов ведущих областных вузов и общественных организаций, не зависимых от политических партий. По информации Общественной палаты Самарской области, за порядком на избирательных участках 18 марта следили 769 работников бюджетных организаций, 682 пенсионера, 670 сотрудников производственных предприятий, 584 студента, а также офисные менеджеры, домохозяйки, члены нотариальной палаты и другие жители региона.

Председатель рабочей группы Виктор Полянский напомнил, что общественные наблюдатели выступают третьей стороной в избирательном процессе. Первая сторона - это политические партии, наблюдатели от которых, так или иначе, имеют на выборах собственные интересы. Вторая сторона - участковые избирательные комиссии. Нередко между этими сторонами возникает недопонимание. Общественные наблюдатели - это независимые арбитры, которые помогают решать такие споры. "Мы должны работать не на результат голосования по отдельным кандидатам, а на добросовестность и соблюдение законности при проведении всех процедур в день голосования, - отметил Виктор Полянский. - Наши общественные наблюдатели ответственны и профессиональны. Они прошли необходимую подготовку для осуществления контроля за избирательным процессом".

Получили знания

В течение последних месяцев Общественная палата при поддержке Избирательной комиссии Самарской области и других уполномоченных органов проводила семинары для координаторов, на которых им рассказывали обо всех новшествах в избирательном законодательстве. Полученные знания координаторы затем транслировали наблюдателям на своих участках.

Одно из нововведений заключается в том, что теперь областное законодательство позволяет присутствовать на избирательных участках сразу двум наблюдателям, но в разное время. Работать на избирательных участках тяжело, и 18 марта к концу дня многие наблюдатели совершенно устали. Теперь они будут сменять друг друга. Это сделает их работу более эффективной и позволит им оперативнее сообщать о выявленных на участках нарушениях.

Второй новинкой является то, что наблюдатели будут тесно взаимодействовать с сотрудниками МВД и напрямую контактировать с полицейскими, которые отвечают за охрану общественного порядка на избирательных участках. Кроме того, 9 сентября 328 участков оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней. На семинарах координаторов учили, как вести себя в помещениях с КОИБами, на что необходимо обращать внимание.

На финишной прямой

Сейчас подготовка общественных наблюдателей к выборам завершена, отметила член облизбиркома с правом решающего голоса Оксана Круглова в ходе расширенного заседания рабочей группы. "Хочу еще раз попросить общественных наблюдателей и их координаторов действительно быть независимыми, добросовестно выполнять свои обязанности и быть объективными на избирательных участках. Если будут выявлены какие-то нарушения, нужно сообщать о них в соответствующие инстанции", - подчеркнула она.

В частности, общественники смогут сообщить о нарушениях в ситуационный центр независимого наблюдения. Он аккумулирует информацию о нарушениях со всего региона и сообщает о них в избирательные комиссии. За участками с момента их открытия в режиме онлайн через видеокамеры будут следить волонтеры. Вместе с ними в ситуационном центре будут работать юристы. Если нарушения обнаружат, то с конкретной избирательной комиссией сразу же свяжутся и отправят туда специалистов.

5 сентября в ситуационном центре состоится заключительный перед выборами семинар, на котором своим опытом с координаторами поделится президент Санкт-Петербургского гуманитарного политологического центра "Стратегия" Александр Сунгуров.

Тамара Базарнова, координатор общественных наблюдателей в Октябрьске: "Я второй раз буду работать на выборах в качестве координатора общественных наблюдателей. Общественная палата Самарской области провела с нами хорошую подготовительную работу. Хочется, чтобы люди поверили в выборы и показали в нашем городе такую же явку, как на президентских выборах в марте, когда у нас проголосовали 75% горожан".