Кинорежиссер Теймураз Эсадзе поставит в Самаре Чехова

Кинорежиссер Теймураз Эсадзе поставит пьесу Чехова "Три сестры" в Самарском театре драмы.
У режиссера, известного в первую очередь съемками телесериалов, - театральное образование: "Мы вместе работали в кино, в том числе года полтора назад он снимал короткометражный фильм в Самаре, - рассказал главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко. - Тэмо Эсадзе учился у знаменитой Розы Сироты, так что театр знает и любит. Он предложил несколько названий, я сразу выбрал "Три сестры". Уже через несколько дней состоится его встреча с актерами".
Спектакль должен выйти после Нового года.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!