Кинорежиссер Теймураз Эсадзе поставит в Самаре Чехова

Кинорежиссер Теймураз Эсадзе поставит пьесу Чехова "Три сестры" в Самарском театре драмы.

У режиссера, известного в первую очередь съемками телесериалов, - театральное образование: "Мы вместе работали в кино, в том числе года полтора назад он снимал короткометражный фильм в Самаре, - рассказал главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко. - Тэмо Эсадзе учился у знаменитой Розы Сироты, так что театр знает и любит. Он предложил несколько названий, я сразу выбрал "Три сестры". Уже через несколько дней состоится его встреча с актерами".

Спектакль должен выйти после Нового года.