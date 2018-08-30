Кинельский район отметит 90-летний юбилей

В воскресенье, 2 сентября, Кинельский район отметит 90-летнюю годовщину со дня основания. Основные праздничные мероприятия пройдут в поселке Комсомольский. Будут работать торговые, спортивные и творческие площадки, молодежные интерактивные зоны, мастер-классы и выставки.

С 12:00 до 15:00 в рамках культурной программы "С чего начинается Родина?" на Центральной площади поселка начнут работать презентационные площадки сельских поселений. В 13:00 во Дворце культуры состоится торжественное мероприятие "Есть 90 причин любви…", посвященное 90-летнему юбилею.

Продолжит праздничную программу дня концерт "Таланты земли Самарской" с участием профессиональных артистов Самары, местного вокально-инструментального коллектива "М-STYLE" и самарской кавер-группы "CODA BAND".

Кульминацией вечера в 22:50 станет праздничный салют. Поучаствовать в мероприятиях приглашают всех желающих.