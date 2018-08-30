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Народное творчество Культура

Кинельский район отметит 90-летний юбилей

КИНЕЛЬ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 сентября, Кинельский район отметит 90-летнюю годовщину со дня основания. Основные праздничные мероприятия пройдут в поселке Комсомольский. Будут работать торговые, спортивные и творческие площадки, молодежные интерактивные зоны, мастер-классы и выставки.

С 12:00 до 15:00 в рамках культурной программы "С чего начинается Родина?" на Центральной площади поселка начнут работать презентационные площадки сельских поселений. В 13:00 во Дворце культуры состоится торжественное мероприятие "Есть 90 причин любви…", посвященное 90-летнему юбилею.
Продолжит праздничную программу дня концерт "Таланты земли Самарской" с участием профессиональных артистов Самары, местного вокально-инструментального коллектива "М-STYLE" и самарской кавер-группы "CODA BAND".

Кульминацией вечера в 22:50 станет праздничный салют. Поучаствовать в мероприятиях приглашают всех желающих.

Программа праздника (пос. Комсомольский):
10:00-14:00 "Будь в форме!"
Работа спортивных площадок:
межрайонный турнир по мини-футболу среди школьников
первенство района среди сельских поселений по дартсу
работа площадки по приему нормативов испытаний, тестов (ГТО)
10:00-15:00, 18:00-21:00 "Планета детства"
Работа детской площадки:
надувные и спортивные батуты
аттракционы
электромобили
сладкая вата, попкорн
12:00-15:00 "Вместе ярче!"
Работа молодежных интерактивных и творческих площадок:
гироскутеры
мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов
аквагрим для детей и взрослых
12:00-15:00, 18:00-23:00 Работа торговых площадок (Центральная площадь)
Арт-площадка:
фотогалерея - туристический маршрут "90 лет дорогами отцов"
художественная галерея
выставка "Кинельский район: вчера, сегодня, завтра"
12:00-15:00 Работа презентационных площадок сельских поселений "С чего начинается Родина?" (Центральная площадь)
Работа библиотечной площадки:
книжное ГТО
библиотабуретка
театр-экспромт "Теремок"
12:15-13:15 Работа Студии праздника "33 эмоции" (Самара) (Центральная площадь)
Веселая анимация для детей и взрослых:
конкурсы
флешмобы
13:00-14:20 Торжественное мероприятие "Есть 90 причин любви…", посвященное 90-летию муниципального района Кинельский (Дворец культуры)
18:00-23:00 Танцевально-развлекательная программа "Фейерверк поздравлений" (Центральная площадь)
Концертная программа:
18:00-19:30 "Таланты земли Самарской". Выступление профессиональных артистов (Самара)
19:30-21:00 Концерт вокально-инструментальной группы "М-STYLE" (Кинель)
21:00-22:50 Дискотека. Концерт кавер-группы "CODA BAND" (Самара)
22:50 Праздничный салют

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