Семь хоккеистов перешли из "Локомотива" в "Ладу"

Хоккейный клуб "Локомотив" в рамках договора о сотрудничестве командировал в "Ладу" семь хоккеистов.

Состав тольяттинского клуба пополнили защитники Никита Громов и Марк Павликов, а также нападающие Никита Аноховский, Павел Кудрявцев, Иван Лисин, Владислав Рыбаков и Егор Фатеев.

Также ХК "Лада" произвел обмен с ЦСК ВВС. Нападающий Алексей Сыромятников отправляется в Самару в обмен на денежную компенсацию.

Полноценные контракты после просмотра подписаны на два года с защитниками Даниилом Хариновым и Глебом Пьяновым, а также нападающим Иваном Агалаковым.

Прекращено действие пробных контрактов с защитниками Даниилом Галеевым и Константином Болговым, а также нападающими Даниилом Глухаревым, Ярославом Сергиевским и Ильей Терехиным, сообщает официальный сайт клуба.





