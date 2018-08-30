Семь хоккеистов перешли из "Локомотива" в "Ладу"

Хоккейный клуб "Локомотив" в рамках договора о сотрудничестве командировал в "Ладу" семь хоккеистов.
Состав тольяттинского клуба пополнили защитники Никита Громов и Марк Павликов, а также нападающие Никита Аноховский, Павел Кудрявцев, Иван Лисин, Владислав Рыбаков и Егор Фатеев.
Также ХК "Лада" произвел обмен с ЦСК ВВС. Нападающий Алексей Сыромятников отправляется в Самару в обмен на денежную компенсацию.
Полноценные контракты после просмотра подписаны на два года с защитниками Даниилом Хариновым и Глебом Пьяновым, а также нападающим Иваном Агалаковым.
Прекращено действие пробных контрактов с защитниками Даниилом Галеевым и Константином Болговым, а также нападающими Даниилом Глухаревым, Ярославом Сергиевским и Ильей Терехиным, сообщает официальный сайт клуба.
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