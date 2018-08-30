Игроки "Новы" Быков и Лобызенко сыграют в Анапе в пляжный волейбол

В четверг, 30 августа, в "Волей Граде", под Анапой, стартовал Кубок России по пляжному волейболу.

В турнире принимают участие игроки "Новы-2" Данила Быков и Алексей Лобызенко. Они выйдут на песок спортивного центра, чтобы сразиться с сильнейшими парами страны. За Кубок поборются 31 мужская пара, победитель определится 2 сентября, сообщает официальный сайт клуба.