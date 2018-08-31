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Культура

Стала известна программа последних в этом сезоне "пешеходных" выходных на ул. Куйбышева

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные 1 и 2 сентября улица Куйбышева в Самаре в последний раз в этом сезоне станет пешеходной, а жители и гости города смогут здесь провести время в компании творческих коллективов.

На субботу подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. 

Так с 18:00 до 19:00 около дома 68/70 ул. Куйбышева будет выступать группа "Джаз Вояж" муниципальный концертный духовой оркестр.

В 18:00-21:00 Централизованная система детских библиотек Самары в сквере "Три вяза" приглашает гостей мероприятия посетить интерактивные площадки "Без гаджетов" (подвижные игры для детей "Море волнуется", "Ручеек", "Камушки", "Глухой телефон", "Жмурки", "Садовник") и "На литературной волне" (литературные викторины, конкурс чтецов; литературные гадания), а также мастер-классы "Креативный скрапбукинг", "Народная кукла", "Самара пазл".

В 19:00-21:00 будет идти концертная программа от Детской центральной музыкальной школы (ул. Куйбышева, 118/120).

19:00-21:00 — семейно-краеведческий квест "Загадки старой улицы" и выставка рисунков на асфальте "Все краски улицы" от Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95).

19:00-21:00 — Самарский литературный музей им. М.Горького, филиал "Горький Центр" приглашает посетить поэтические чтения от "Вестника современного искусства "Цирк Олимп": перфоманс Сергея Лейбграда и выступление Ирины Саморуковой, принять участие в проекте "Читатель в городе": презентация "Книжной лавки" (ул. Куйбышева, 113).

19:00-21:00 — Самарская областная федерация капоэйры и Школа ABADÁ-CAPOEIRA представят бразильский вид боевого искусства капоэйра (ул. Куйбышева, 129).

19:00-22:00 — Выступление танцевального коллектива "Та-Ис" (ул. Куйбышева, 68/70).

19:30-22:00 — Шоу бразильских барабанов от школы "Самбара" (пересечение с улицей Красноармейской). Барабанный оркестр, исполняющий фестивальную музыку с карнавалов Рио-де-Жанейро.

19:30-22:00 — Выступление танцевального коллектива "Бруклин" от школы танцев "Бруклин" (пересечение с улицей Ленинградской).

19:30-23:00 — Выступление танцевального коллектива "Dance& Live" от студии танцев "Dance& Live" (ул. Куйбышева, 103).

В воскресенье в 18:00 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина проведет брейн-ринг на улице Куйбышева в районе ЦРК "Художественный".

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