Стала известна программа последних в этом сезоне "пешеходных" выходных на ул. Куйбышева

В выходные 1 и 2 сентября улица Куйбышева в Самаре в последний раз в этом сезоне станет пешеходной, а жители и гости города смогут здесь провести время в компании творческих коллективов.
На субботу подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.
Так с 18:00 до 19:00 около дома 68/70 ул. Куйбышева будет выступать группа "Джаз Вояж" муниципальный концертный духовой оркестр.
В 18:00-21:00 Централизованная система детских библиотек Самары в сквере "Три вяза" приглашает гостей мероприятия посетить интерактивные площадки "Без гаджетов" (подвижные игры для детей "Море волнуется", "Ручеек", "Камушки", "Глухой телефон", "Жмурки", "Садовник") и "На литературной волне" (литературные викторины, конкурс чтецов; литературные гадания), а также мастер-классы "Креативный скрапбукинг", "Народная кукла", "Самара пазл".
В 19:00-21:00 будет идти концертная программа от Детской центральной музыкальной школы (ул. Куйбышева, 118/120).
19:00-21:00 — семейно-краеведческий квест "Загадки старой улицы" и выставка рисунков на асфальте "Все краски улицы" от Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95).
19:00-21:00 — Самарский литературный музей им. М.Горького, филиал "Горький Центр" приглашает посетить поэтические чтения от "Вестника современного искусства "Цирк Олимп": перфоманс Сергея Лейбграда и выступление Ирины Саморуковой, принять участие в проекте "Читатель в городе": презентация "Книжной лавки" (ул. Куйбышева, 113).
19:00-21:00 — Самарская областная федерация капоэйры и Школа ABADÁ-CAPOEIRA представят бразильский вид боевого искусства капоэйра (ул. Куйбышева, 129).
19:00-22:00 — Выступление танцевального коллектива "Та-Ис" (ул. Куйбышева, 68/70).
19:30-22:00 — Шоу бразильских барабанов от школы "Самбара" (пересечение с улицей Красноармейской). Барабанный оркестр, исполняющий фестивальную музыку с карнавалов Рио-де-Жанейро.
19:30-22:00 — Выступление танцевального коллектива "Бруклин" от школы танцев "Бруклин" (пересечение с улицей Ленинградской).
19:30-23:00 — Выступление танцевального коллектива "Dance& Live" от студии танцев "Dance& Live" (ул. Куйбышева, 103).
В воскресенье в 18:00 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина проведет брейн-ринг на улице Куйбышева в районе ЦРК "Художественный".
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!