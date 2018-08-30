ХК ЦСК ВВС и "Лада" проиграли сои матчи во втором туре турнира в Тольятти

В первой игре встретились команды, проигравшие накануне свои матчи. "Ижсталь" одержала победу над ЦСК ВВС - 3:2, заработав три очка. Во второй игре встретились "Лада" и ХК "Саров".

В первом периоде Александр Тимирев открыл счет, но в середине второго периода гости в большинстве сравняли счет (Иван Каштанов). В третьем периоде Михаил Есаян вывел саровчан вперед (гости вновь реализовали численное преимущество) — 1:2 На 54-й минуте Константин Майоров сравнял счет — 2:2.

На 58-й минуте Артур Гиндуллин в контратаке забросил третью шайбу в ворота Александра Скрынника — 2:3. Вскоре Анатолий Емелин заменил голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения хозяева не смогли, более того Есаян поразил пустые ворота, оформив дубль и установив окончательный счет — 2:4 победа ХК "Саров", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.