На концерте памяти Карузо выступили солисты театра "Новая опера"

В Самарской филармонии прошел концерт, посвященный 145-летию со дня рождения легендарного певца Энрико Карузо.

В этот вечер на сцене выступили солисты Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова — Георгий Васильев и Нурлан Бекмухамбетов, вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова. Прозвучали произведения из репертуара великого певца — арии из опер итальянских композиторов и неаполитанские песни.

Георгий Васильев — выпускник Академии хорового искусства им. В.Попова (Москва), где также окончил аспирантуру (класс профессора Д. Вдовина). Солист московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова и Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф).

Нурлан Бекмухамбетов в 1997 году с отличием окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова. В 2005 году — аспирантуру Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (научный руководитель Ирина Архипова). С 1996 по 2000 гг. — солист Саратовского театра оперы и балета. В 2001 году дебютировал в Государственном академическом Большом театре России в опере "Борис Годунов". Работал солистом Национальной оперы имени Мусы Джалиля (Казань). С 2004 года — солист Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова.