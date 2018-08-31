На концерте памяти Карузо выступили солисты театра "Новая опера"

В Самарской филармонии прошел концерт, посвященный 145-летию со дня рождения легендарного певца Энрико Карузо.
В этот вечер на сцене выступили солисты Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова — Георгий Васильев и Нурлан Бекмухамбетов, вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова. Прозвучали произведения из репертуара великого певца — арии из опер итальянских композиторов и неаполитанские песни.
Георгий Васильев — выпускник Академии хорового искусства им. В.Попова (Москва), где также окончил аспирантуру (класс профессора Д. Вдовина). Солист московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова и Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф).
Нурлан Бекмухамбетов в 1997 году с отличием окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова. В 2005 году — аспирантуру Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (научный руководитель Ирина Архипова). С 1996 по 2000 гг. — солист Саратовского театра оперы и балета. В 2001 году дебютировал в Государственном академическом Большом театре России в опере "Борис Годунов". Работал солистом Национальной оперы имени Мусы Джалиля (Казань). С 2004 года — солист Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!