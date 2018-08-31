Самарский филиал РСХБ увеличил на 30% финансирование малого агробизнеса на проведение сезонных работ

По состоянию на 15 августа текущего года Самарский филиал Россельхозбанка направил малому и среднему бизнесу порядка 455 млн рублей на проведение посевной и уборочной кампаний. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 30,7%. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач данной категории заемщиков на сезонные работы составила 83,6% (380,4 млн рублей).
"Финансовая поддержка малого агропредпринимательства — одно из приоритетных направлений работы Самарского филиала Россельхозбанка. В этом сезоне заемные средства предоставлены 58 агрохозяйствам, что позволило предприятиям обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных полевых работ", — прокомментировал руководитель Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.