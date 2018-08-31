Самарский филиал РСХБ увеличил на 30% финансирование малого агробизнеса на проведение сезонных работ

По состоянию на 15 августа текущего года Самарский филиал Россельхозбанка направил малому и среднему бизнесу порядка 455 млн рублей на проведение посевной и уборочной кампаний. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 30,7%. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач данной категории заемщиков на сезонные работы составила 83,6% (380,4 млн рублей).

"Финансовая поддержка малого агропредпринимательства — одно из приоритетных направлений работы Самарского филиала Россельхозбанка. В этом сезоне заемные средства предоставлены 58 агрохозяйствам, что позволило предприятиям обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных полевых работ", — прокомментировал руководитель Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.