МегаФон и Elari KidPhone представляют первые в мире детские часы-телефон с Алисой от Яндекса

МегаФон и Elari запускают акцию в салонах продаж и интернет-магазине: при покупке умных детских часов Elari KidPhone 3G клиент получает в подарок месяц связи бесплатно на тарифе "Включайся! Пиши". Акция продлится до 30 сентября.

Elari KidPhone 3G — это первые в мире детские часы-телефон, с которыми можно общаться как с человеком, благодаря Алисе от Яндекса. В ней уже сейчас заложена масса полезных для ребенка возможностей и фишек, с которыми он сможет развиваться и которые точно не дадут ему заскучать. Алисе можно задать любой вопрос, сыграть с ней в игру "Города", "Зоология", "Угадай число", и др.; попросить рассказать сказку или анекдот, обменяться комплиментами, и даже просто поболтать — и это лишь малая часть ее возможностей. Со временем образовательный и развивающий функционал Алисы в KidPhone 3G будет расширяться. При этом команда Яндекса специально адаптировала Алису под KidPhone 3G — в ее "арсенале" нет контента, неприемлемого для ребенка.

Гаджет будет полезен и родителям. KidPhone 3G поможет обеспечить безопасность детей: с помощью часов можно посмотреть местоположение ребенка на карте, позвонить ему по аудио- или видеосвязи, обменяться сообщениями в голосовом чате и многое другое.

С тарифом "Включайся! Пиши" от МегаФона такие требовательные к скорости мобильного Интернета функции, как Алиса и видеозвонок, будут работать как часы. По данным компании Ookla, у МегаФона самый быстрый мобильный Интернет в России по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest. При покупке часов Elari KidPhone 3G в салонах компании и интернет-магазине клиент получает месяц связи бесплатно на тарифе "Включайся! Пиши".

"Появление у нас в продаже умных детских часов Elari — это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: "Родительский контроль", "Детский Интернет", "Радар", — прокомментировал Кирилл Шибанов, генеральный директор "МегаФон-Ритейл".

"Мы рады сотрудничать с такими дальновидными партнерами как "МегаФон-Ритейл", которые первыми увидели потенциал наших новых часов и начали работу по реализации этого проекта. Мы уверены, что и первый месяц продаж, когда часы буду доступны только в розничной сети и интернет-магазине МегаФона, и в дальнейшем абоненты МегаФона — и не только — будут впечатлены реально прорывным функционалом для детей и родителей, которым обладают Elari KidPhone 3G, благодаря талантливым командам из Elari и Яндекса", — прокомментировал Йосеф Закс, основатель Elari.

С 29 августа Elari KidPhone 3G можно заказать на shop.megafon.ru, а с 3 сентября часы, вместе со специальным тарифом, включающим месяц связи в подарок, будут в течение месяца эксклюзивно доступны в сети салонов МегаФона по всей России.