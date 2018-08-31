Наталья Матуняк: "Отрадно, что регион перешел к новому формату взаимодействия педагогов"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям". Своими впечатлениями от мероприятия поделилась замдиректора тольяттинской автономной некоммерческой организации дошкольного образования "Планета детства "Лада" Наталья Матуняк.

"Очень отрадно, что Самарская область перешла к такому формату взаимодействия педагогов. На региональном уровне мы должны понимать, что у нас есть свое лицо, свои задачи, не всегда схожие с задачами федерального центра. У нас есть определенная специфика — места проживания, родителей, подрастающего поколения", - говорит она.

Наталья Матуняк отметила, что на сессии были представлены все уровни образования. Это позволяет лучше понять роль каждого уровня в общей системе.

"Очень хорошо, что этот форум проходит перед нашими педагогическими советами. Это позволяет нам очень четко выстроить стратегию и, возможно, где-то скорректировать свои планы", - добавила замдиректора "Планеты детства "Лада".

В Самарской области прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям" Во вторник, 28 августа, на площадке школы в Южном городе состоялась стратегическая сессия "Лучшее - детям". В пленарном заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Почетными гостями стали заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина, народная артистка России Илзе Лиепа, чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.