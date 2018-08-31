Наталья Матуняк: "Отрадно, что регион перешел к новому формату взаимодействия педагогов"

Во вторник, 28 августа, в образовательном центре Южного города прошла стратегическая сессия "Лучшее - детям". Своими впечатлениями от мероприятия поделилась замдиректора тольяттинской автономной некоммерческой организации дошкольного образования "Планета детства "Лада" Наталья Матуняк.
"Очень отрадно, что Самарская область перешла к такому формату взаимодействия педагогов. На региональном уровне мы должны понимать, что у нас есть свое лицо, свои задачи, не всегда схожие с задачами федерального центра. У нас есть определенная специфика — места проживания, родителей, подрастающего поколения", - говорит она.
Наталья Матуняк отметила, что на сессии были представлены все уровни образования. Это позволяет лучше понять роль каждого уровня в общей системе.
"Очень хорошо, что этот форум проходит перед нашими педагогическими советами. Это позволяет нам очень четко выстроить стратегию и, возможно, где-то скорректировать свои планы", - добавила замдиректора "Планеты детства "Лада".
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.
К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)