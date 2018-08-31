Более 331 тыс. учащихся сядут за парты 1 сентября в школах Самарской области

В День знаний, 1 сентября, в школах Самарской области сядут за парты 331,7 тыс. учащихся.

"Все школы губернии, — сообщил на пресс-конференции врио министра образования и науки региона Владимир Пылев, — полностью готовы к новому учебному году".

Свои двери 1 сентября откроют 689 общеобразовательных учреждений, в том числе две новых школы в Волжском и Шигонском районах.

По словам главы образовательного ведомства, в начале сентября за школьные парты сядут 37,9 тыс. первоклассников. В прошлом году их было на 2,2 тыс. меньше.

"Демографическая ситуация в регионе, — отметил Владимир Пылев, — продолжает изменяться к лучшему. Растет число детей, нуждающихся в дошкольном и общем образовании. Это, в свою очередь, требует от нас организации дополнительных мест в детсадах и школах, строительства новых образовательных учреждений. В этом году введены в эксплуатацию школа на 1360 мест в Кошелев-парке в Смышляевке и школа на 200 мест в с. Новодевичье Шигонского района".

Продолжается также строительство еще нескольких школ в разных районах области, которые будут введены в строй к 1 сентября будущего года. В системе дошкольного образования до конца 2018 г. намечено завершить возведение восьми детских садов, реконструкция и капитальный ремонт трех зданий детсадов. Таким образом, общее количество новых мест для дошколят составит 2,7 тыс., из них 625 — для ясельников от двух месяцев до трех лет.

Значительное увеличение числа школьников потребовало и повышения штата учителей. Сейчас число свободных вакансий составляет около 1%, что меньше общероссийских показателей. Особенно востребованы, как и прежде, учителя иностранных языков, педагоги в начальной школе, в сельской местности не хватает предметников естественных дисциплин.

"Все это связано с тем, — объяснил врио министра, — что долгое время контрольные цифры по выпускникам вузов, где готовятся педагогические кадры, не менялись. Необходимо здесь вводить свои коррективы с перспективой дальнейшего роста учащихся".

Владимир Пылев также отметил ряд новаций, которые ожидаются в новом учебном году. Это возвращение в учебные планы школ астрономии как обязательного предмета. Переподготовка учителей по этой дисциплине проходила в прошлом учебном году. И теперь 95% школ введут этот предмет в обязательный образовательный процесс.

В школах губернии также начнется переход на пятидневную учебную неделю. Но не в приказном порядке, поскольку это потребует значительного изменения содержания обучения, особенно в старших классах, в лицеях, гимназиях, школах с углубленным изучением отдельных предметов. "В первую неделю во всех общеобразовательных учреждениях, — подчеркнул при этом руководитель министерства, — должны пройти родительские собрания, где папы и мамы имеют возможность высказать свое мнение по этому вопросу. С учетом этого и будут принято соответствующие решения в каждой конкретной школе".

Еще одна новелла касается устного собеседования в 9-х классах. В прошлом учебном году в школах области успешно прошла его апробация. Теперь устное собеседование станет обязательным условием для девятиклассников перед допуском к выпускным экзаменам.

Также в школах губернии продолжится проект "Дневник самарского школьника", который будет предоставлен обучающимся бесплатно. В этом году "Дневник" будет обеспечен и элементами цифрового обучения.