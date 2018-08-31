Более 331 тыс. учащихся сядут за парты 1 сентября в школах Самарской области

В День знаний, 1 сентября, в школах Самарской области сядут за парты 331,7 тыс. учащихся.
"Все школы губернии, — сообщил на пресс-конференции врио министра образования и науки региона Владимир Пылев, — полностью готовы к новому учебному году".
Свои двери 1 сентября откроют 689 общеобразовательных учреждений, в том числе две новых школы в Волжском и Шигонском районах.
По словам главы образовательного ведомства, в начале сентября за школьные парты сядут 37,9 тыс. первоклассников. В прошлом году их было на 2,2 тыс. меньше.
"Демографическая ситуация в регионе, — отметил Владимир Пылев, — продолжает изменяться к лучшему. Растет число детей, нуждающихся в дошкольном и общем образовании. Это, в свою очередь, требует от нас организации дополнительных мест в детсадах и школах, строительства новых образовательных учреждений. В этом году введены в эксплуатацию школа на 1360 мест в Кошелев-парке в Смышляевке и школа на 200 мест в с. Новодевичье Шигонского района".
Продолжается также строительство еще нескольких школ в разных районах области, которые будут введены в строй к 1 сентября будущего года. В системе дошкольного образования до конца 2018 г. намечено завершить возведение восьми детских садов, реконструкция и капитальный ремонт трех зданий детсадов. Таким образом, общее количество новых мест для дошколят составит 2,7 тыс., из них 625 — для ясельников от двух месяцев до трех лет.
Значительное увеличение числа школьников потребовало и повышения штата учителей. Сейчас число свободных вакансий составляет около 1%, что меньше общероссийских показателей. Особенно востребованы, как и прежде, учителя иностранных языков, педагоги в начальной школе, в сельской местности не хватает предметников естественных дисциплин.
"Все это связано с тем, — объяснил врио министра, — что долгое время контрольные цифры по выпускникам вузов, где готовятся педагогические кадры, не менялись. Необходимо здесь вводить свои коррективы с перспективой дальнейшего роста учащихся".
Владимир Пылев также отметил ряд новаций, которые ожидаются в новом учебном году. Это возвращение в учебные планы школ астрономии как обязательного предмета. Переподготовка учителей по этой дисциплине проходила в прошлом учебном году. И теперь 95% школ введут этот предмет в обязательный образовательный процесс.
В школах губернии также начнется переход на пятидневную учебную неделю. Но не в приказном порядке, поскольку это потребует значительного изменения содержания обучения, особенно в старших классах, в лицеях, гимназиях, школах с углубленным изучением отдельных предметов. "В первую неделю во всех общеобразовательных учреждениях, — подчеркнул при этом руководитель министерства, — должны пройти родительские собрания, где папы и мамы имеют возможность высказать свое мнение по этому вопросу. С учетом этого и будут принято соответствующие решения в каждой конкретной школе".
Еще одна новелла касается устного собеседования в 9-х классах. В прошлом учебном году в школах области успешно прошла его апробация. Теперь устное собеседование станет обязательным условием для девятиклассников перед допуском к выпускным экзаменам.
Также в школах губернии продолжится проект "Дневник самарского школьника", который будет предоставлен обучающимся бесплатно. В этом году "Дневник" будет обеспечен и элементами цифрового обучения.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)