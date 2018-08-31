При тушении пожара в частном доме под Тольятти обнаружено тело мужчины

В пятницу, 31 августа, в 4:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной в с Хрящевка Ставропольского района, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 100 кв. м. Девять пожарных с применением четырех единиц техники полностью ликвидировали возгорание в 6:15.

В оперативных службах сообщают, что во время тушения было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека и причины возникновения пожара устанавливаются.