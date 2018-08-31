В Самаре на сотрудников СМИ напали при полицейских

В Самаре в ночь на 31 августа состоялся так называемый "антинаркотический рейд" с участием сотрудников полиции и представителей СМИ. Компания "ревизоров" ходила и ездила по городу и выясняла, не употребляет ли кто-то наркотики.

В одном из дворов на детской площадке сидела шумная компания - мужчины, женщины и дети - и распивала пиво. Недовольство выпивающих вызвали включенные телекамеры после чего на операторов посыпался поток брани, а один из них получил удар в лицо.

При этом сотрудники полиции почему-то не спешили составить протокол ни за распитие спиртного на детской площадке, ни за нарушение общественного порядка, ни за нецензурную брань и нападение на представителей СМИ.

На вопрос журналистов о бездействии полицейских один из них ответил что "надо вызвать сотрудников ППС".

"Звоню в дежурку, как всегда дозвониться не могу", - добавил он через некоторое время.

Еще одна сотрудница на просьбу привлечь нападавших к ответственности заявила: "Это не входит в программу нашего рейда, правильно?"

Далее в ночи все же прибыл отряд полиции. Человека, ударившего оператора, забрали двое прибывших полицейских, пояснивших, что его отпустят, если не будет написано официальное заявление (в котором должен быть указан адрес заявителя).

Естественно, при таком поведении полицейских желающих написать заявление и подвергнуть себя новой опасности не нашлось.