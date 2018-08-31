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Происшествия

В Самаре на сотрудников СМИ напали при полицейских

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в ночь на 31 августа состоялся так называемый "антинаркотический рейд" с участием сотрудников полиции и представителей СМИ. Компания "ревизоров" ходила и ездила по городу и выясняла, не употребляет ли кто-то наркотики.

Фото: Андрей Савельев

В одном из дворов на детской площадке сидела шумная компания - мужчины, женщины и дети - и распивала пиво. Недовольство выпивающих вызвали включенные телекамеры после чего на операторов посыпался поток брани, а один из них получил удар в лицо.

При этом сотрудники полиции почему-то не спешили составить протокол ни за распитие спиртного на детской площадке, ни за нарушение общественного порядка, ни за нецензурную брань и нападение на представителей СМИ.

На вопрос журналистов о бездействии полицейских один из них ответил что "надо вызвать сотрудников ППС".

"Звоню в дежурку, как всегда дозвониться не могу", - добавил он через некоторое время.

Еще одна сотрудница на просьбу привлечь нападавших к ответственности заявила: "Это не входит в программу нашего рейда, правильно?"

Далее в ночи все же прибыл отряд полиции. Человека, ударившего оператора, забрали двое прибывших полицейских, пояснивших, что его отпустят, если не будет написано официальное заявление (в котором должен быть указан адрес заявителя).

Естественно, при таком поведении полицейских желающих написать заявление и подвергнуть себя новой опасности не нашлось.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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