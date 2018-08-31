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Суды Происшествия

Братьев-гастарбайтеров за похищение земляка будут судить во второй раз

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После отмены приговора в Ленинский райсуд Самары вернулось уголовное дело братьев Садуллаевых, которых обвиняют в похищении, грабеже и вымогательстве.

В конце 2017 г. Расулжона и Руслана Садуллаевых приговорили к полутора и шести годам лишения свободы. Парни подпали под уголовное преследование по заявлению земляка, которого они затолкали в багажник "жигулей" и отвезли на берег Волги, где грозились бросить его в холодную воду. Финансовый конфликт между гастарбайтерами случился в сентябре 2016 г. после драки с причинением травм, за которые одна из сторон хотела получить компенсацию. В результате эти требования правоохранители квалифицировали как вымогательство, катание в багажнике - как похищение, а купание в Волге - как угрозу убийством.

Первое судебное разбирательство тянулось более полугода, так как были проблемы с доставкой свидетелей этих внутриклановых разборок, которые к тому же плохо понимают русскую речь. Потерпевший никак не мог определиться, насильно ли его поместили в багажник или он сам добровольно туда залез, отняли у него сотовый телефон или он его выронил в машине.

В конце концов судья вынесла приговор, оправдав Руслана по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Однако обе стороны процесса оказались таким решением недовольны. Прокуратура внесла представление, в том числе ссылаясь на несправедливо суровый приговор. Защита же настаивала, что вина Руслана вообще не доказана, и считала возможным полное оправдание, а для Расулжона адвокат просила более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы.

В начале августа апелляционная коллегия облсуда под председательством Тамары Артюшкиной отменила решение нижестоящей инстанции из-за процессуальных нарушений, и дело направили на новое рассмотрение. Братья остались под стражей в следственном изоляторе до ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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