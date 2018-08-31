Братьев-гастарбайтеров за похищение земляка будут судить во второй раз

После отмены приговора в Ленинский райсуд Самары вернулось уголовное дело братьев Садуллаевых, которых обвиняют в похищении, грабеже и вымогательстве.

В конце 2017 г. Расулжона и Руслана Садуллаевых приговорили к полутора и шести годам лишения свободы. Парни подпали под уголовное преследование по заявлению земляка, которого они затолкали в багажник "жигулей" и отвезли на берег Волги, где грозились бросить его в холодную воду. Финансовый конфликт между гастарбайтерами случился в сентябре 2016 г. после драки с причинением травм, за которые одна из сторон хотела получить компенсацию. В результате эти требования правоохранители квалифицировали как вымогательство, катание в багажнике - как похищение, а купание в Волге - как угрозу убийством.

Первое судебное разбирательство тянулось более полугода, так как были проблемы с доставкой свидетелей этих внутриклановых разборок, которые к тому же плохо понимают русскую речь. Потерпевший никак не мог определиться, насильно ли его поместили в багажник или он сам добровольно туда залез, отняли у него сотовый телефон или он его выронил в машине.

В конце концов судья вынесла приговор, оправдав Руслана по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Однако обе стороны процесса оказались таким решением недовольны. Прокуратура внесла представление, в том числе ссылаясь на несправедливо суровый приговор. Защита же настаивала, что вина Руслана вообще не доказана, и считала возможным полное оправдание, а для Расулжона адвокат просила более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы.

В начале августа апелляционная коллегия облсуда под председательством Тамары Артюшкиной отменила решение нижестоящей инстанции из-за процессуальных нарушений, и дело направили на новое рассмотрение. Братья остались под стражей в следственном изоляторе до ноября.