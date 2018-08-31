В Октябрьске женщина упала в семиметровый овраг

В четверг, 30 августа, в Октябрьске женщина, которая шла по оврагу, оступилась и упала с высоты 7 м.

Пострадавшая получила множественные травмы. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

В 15:15 спасатели ПСО Октябрьска на катере прибыли к прибрежной зоне на спуск ул. Шишулина, где находилась женщина.

Спасатели подняли ее, перенесли к машине "скорой" на носилках и в 16:00 передали медикам для дальнейшей госпитализации.