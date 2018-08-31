В сентябре на АвтоВАЗе введут сверхурочную работу

Профсоюзный комитет АвтоВАЗа 30 августа рассмотрел и согласовал проект приказа по предприятию о сверхурочной работе и работе в выходные дни в сентябре 2018 г., сообщает сайт профсоюзной организации.

В соответствии с планом производства на сентябрь будет организована работа подразделений и обеспечен выпуск продукции: в СКП - в субботы 8 и 22 сентября в дневные смены;

в СКП Kalina - в субботы 8, 15, 22 и 29 сентября в дневные смены;

в ПАП В0 - в сверхурочное время, ежедневно с понедельника по пятницу - 1 час 20 минут после окончания дневной смены и 1 час после окончания вечерней смены, в субботы - 2 часа после окончания дневной смены. Работники к работе в сверхурочное время и выходные дни будут привлекаться с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ, компенсация осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором.