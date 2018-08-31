В сентябре на АвтоВАЗе введут сверхурочную работу

Профсоюзный комитет АвтоВАЗа 30 августа рассмотрел и согласовал проект приказа по предприятию о сверхурочной работе и работе в выходные дни в сентябре 2018 г., сообщает сайт профсоюзной организации.
В соответствии с планом производства на сентябрь будет организована работа подразделений и обеспечен выпуск продукции:
- в СКП - в субботы 8 и 22 сентября в дневные смены;
- в СКП Kalina - в субботы 8, 15, 22 и 29 сентября в дневные смены;
- в ПАП В0 - в сверхурочное время, ежедневно с понедельника по пятницу - 1 час 20 минут после окончания дневной смены и 1 час после окончания вечерней смены, в субботы - 2 часа после окончания дневной смены.
Работники к работе в сверхурочное время и выходные дни будут привлекаться с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ, компенсация осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.