Оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди Агропарка "Самара". Об этом в своем твиттере сообщил замминистра экономического развития, инвестиций и торговли области — руководитель департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Олег Майоров.
Объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.
Замминистра также сообщил, что в настоящее время идет строительство второй очереди, которая включает в себя розничный рынок. В эксплуатацию вторая очередь будет введена в 2019 году.
Напомним, группа компаний "ВИД" реализует масштабный стратегический инвестиционный проект по созданию агропромышленного парка "Самара". Это позволит отечественным сельхозпроизводителям напрямую поставлять продукцию потребителям, обеспечивая ее качественное хранение, переработку и реализацию.
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