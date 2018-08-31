В Жигулевске подросток чуть не утонул на незнакомом пляже

В четверг, 30 августа, в Жигулевске спасали утопающего подростка, сообщает ПСС Самарской области.

Мальчик приехал в гости к родственникам и не знал особенности местного пляжа. Мелководье идет от берега на 50 м, после чего под водой начинается резкий обрыв. От неожиданности несовершеннолетний захлебнулся и начал тонуть.

Пляж патрулировали спасатели на катере. Они подняли пострадавшего на борт, мальчик был без сознания. Подростку первую помощь и вызвали бригаду СМП.

Жизни мальчика ничего не угрожает. Пострадавшего передали врачам "скорой".