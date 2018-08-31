Экс-главу администрации с. Большая Каменка повторно поймали нетрезвым за рулем

В Красноярском районе возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации с. Большая Каменка Г. Матвеева в связи с повторным нарушением ПДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным правоохранителей, Матвеев, которого ранее уже наказывали за пьяное вождение, 7 июля 2018 г. управлял Chevrolet Niva в нетрезвом виде.