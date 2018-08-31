Два ясеня, срубленных на ул. Николая Панова, обернулись уголовным делом

В Самаре 28 августа возбудили уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 13 августа, примерно в 14:00, кто-то незаконно срубил два ясеня на ул. Николая Панова, 42. Тем самым департаменту городского хозяйства и экологии был причинен ущерб 875 тыс. рублей.