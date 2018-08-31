Самарчанка заплатит штраф за то, что уговорила знакомую фиктивно регистрировать мигрантов

В Самаре 35-летнюю местную жительницу осудили за склонение к фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, самарчанка подыскала иностранцев и уговорила знакомую сделать им фиктивную регистрацию. За каждого зарегистрированного мигранта она предложила материальное вознаграждение. Суд назначил женщине штраф 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.