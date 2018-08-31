В Исаклинском районе создан сельскохозяйственный кооператив

Сельхозтоваропроизводители Исаклинского района 30 августа провели общее организационное собрание по созданию сельскохозяйственного потребительского снабженчески-сбытового кооператива "Исаклинский", сообщает сайт ГБОУ "Самара-АРИС".
Напомним, в рамках прошедшей в недавнее время стратегической сессий "Новая жизнь села" глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории нашей губернии.
Собрание по созданию сельхозкооператива прошло под председательством руководителя МКУ "Исаклинское Сельхозуправление" Дмитрия Семенова. В работе собрания приняли участие: заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов, глава муниципалитета Валерий Ятманкин и директор ГБОУ "Самара-АРИС" Роман Обухов.
На повестке дня было несколько важных вопросов: создание сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Исаклинский"; прием в члены Кооператива; утверждении Устава организации; избрание председателя и заместителя председателя сельскохозяйственного объединения. Председателем сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Исаклинский" был выбран Роман Некрасов, заместитель министра аграрного ведомства Самарской губернию. Также был решен еще ряд организационных вопросов для начала деятельности Кооператива.
Членами Кооператива стали:
- сельскохозяйственный производственный кооператив "Заря";
- сельскохозяйственный производственный кооператив "Коммунар";
- сельскохозяйственный производственный кооператив "Красная Звезда";
- ООО сельскохозяйственное предприятие "Самсоновское";
- сельскохозяйственный производственный кооператив "Новый Путь";
- сельскохозяйственный производственный кооператив "Сургут".
Основной целью создания Кооператива является повышение доходов и сокращение расходов его членов — сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет объединения произведенной ими сельскохозяйственной продукции для ее переработки и сбыта, а также за счет совместного приобретения для своих членов — сельскохозяйственных товаропроизводителей сырья и материалов.
Основные виды деятельности, которые будет осуществлять кооператив:
- хранение, сортировка, расфасовка, переработка, упаковка, транспортировка и сбыт произведенной членами Кооператива сельскохозяйственной продукции;
- закупка и продажа семян, молодняка скота и птицы, средств производства, посадочного материала, строительных материалов, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также любых других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции;
- тестирование и контроль качества произведенной продукции;
- изучение рынка сбыта, организация рекламы произведенной продукции;
- оказание членам и ассоциированным членам Кооператива консультационных, обучающих и иных услуг, соответствующих целям деятельности Кооператива, а также выполнение иной деятельности, не запрещенной законом;
- осуществление предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Кооператив создан.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉