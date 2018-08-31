В Исаклинском районе создан сельскохозяйственный кооператив

Сельхозтоваропроизводители Исаклинского района 30 августа провели общее организационное собрание по созданию сельскохозяйственного потребительского снабженчески-сбытового кооператива "Исаклинский", сообщает сайт ГБОУ "Самара-АРИС".

Напомним, в рамках прошедшей в недавнее время стратегической сессий "Новая жизнь села" глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории нашей губернии.

Собрание по созданию сельхозкооператива прошло под председательством руководителя МКУ "Исаклинское Сельхозуправление" Дмитрия Семенова. В работе собрания приняли участие: заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов, глава муниципалитета Валерий Ятманкин и директор ГБОУ "Самара-АРИС" Роман Обухов.

На повестке дня было несколько важных вопросов: создание сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Исаклинский"; прием в члены Кооператива; утверждении Устава организации; избрание председателя и заместителя председателя сельскохозяйственного объединения. Председателем сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Исаклинский" был выбран Роман Некрасов, заместитель министра аграрного ведомства Самарской губернию. Также был решен еще ряд организационных вопросов для начала деятельности Кооператива.

Членами Кооператива стали:

сельскохозяйственный производственный кооператив "Заря"; сельскохозяйственный производственный кооператив "Коммунар"; сельскохозяйственный производственный кооператив "Красная Звезда"; ООО сельскохозяйственное предприятие "Самсоновское"; сельскохозяйственный производственный кооператив "Новый Путь"; сельскохозяйственный производственный кооператив "Сургут".

Основной целью создания Кооператива является повышение доходов и сокращение расходов его членов — сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет объединения произведенной ими сельскохозяйственной продукции для ее переработки и сбыта, а также за счет совместного приобретения для своих членов — сельскохозяйственных товаропроизводителей сырья и материалов.

Основные виды деятельности, которые будет осуществлять кооператив: