На ул. Алма-Атинской сносят незаконно возведенное кафе-гостиницу

Самарские судебные приставы приступили к сносу кафе-гостиницы на ул. Алма-Атинской. Ранее строение признали самовольно возведенным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее суд обязал предпринимателя снести кафе-гостиницу и забор своими силами. Должник также знал о возбуждении исполнительного производства, но обязательства не исполнял. За это приставы неоднократно привлекали бизнесмена к административной ответственности.
В итоге сотрудники ФССП организовали принудительный снос. Когда подрядчик закончит работы на объекте, их стоимость взыщут с должника.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...