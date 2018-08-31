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Общество

На ул. Алма-Атинской сносят незаконно возведенное кафе-гостиницу

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские судебные приставы приступили к сносу кафе-гостиницы на ул. Алма-Атинской. Ранее строение признали самовольно возведенным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее суд обязал предпринимателя снести кафе-гостиницу и забор своими силами. Должник также знал о возбуждении исполнительного производства, но обязательства не исполнял. За это приставы неоднократно привлекали бизнесмена к административной ответственности.

В итоге сотрудники ФССП организовали принудительный снос. Когда подрядчик закончит работы на объекте, их стоимость взыщут с должника.

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