На ул. Алма-Атинской сносят незаконно возведенное кафе-гостиницу

Самарские судебные приставы приступили к сносу кафе-гостиницы на ул. Алма-Атинской. Ранее строение признали самовольно возведенным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее суд обязал предпринимателя снести кафе-гостиницу и забор своими силами. Должник также знал о возбуждении исполнительного производства, но обязательства не исполнял. За это приставы неоднократно привлекали бизнесмена к административной ответственности.

В итоге сотрудники ФССП организовали принудительный снос. Когда подрядчик закончит работы на объекте, их стоимость взыщут с должника.